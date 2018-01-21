Erdoğan'dan "Kan dökülmesin" diyenlere tepki: Ne diyorsun sen ya, bu süreçte gazi de olur, kan da olur!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtına getirilen eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan, “Kan dökülmesin' diyorlar, sen ne diyorsun ya, sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur" ifadesini kullandı.

AKP Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şimdi 15 Temmuz gazileri bana haber gönderiyor. “Cumhurbaşkanım bize müsaade etsin, biz de Afrin’e gidelim” diyor. Ne dedik? 15 gündür, ne dedik? “Bir gece ansızın gelebiliriz” dedik. Bu arada tabii maalesef müttefikimiz olan bazı ülkeler “Biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık” diyorlar. Ama biz yaptıklarını tüm kayıtlarıyla biliyoruz, görüyoruz, görüntülüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya? Bunların hepsi bilinen gerçekler. 5 bin TIR’ın dışında, 2 bin civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var. Tüm bunlarla beraber, terör örgütü desteklendi. PKK/PYD/YPG desteklendi. Bir kısmı Afrin’e yerleştirildiler. 2 bin kilometrekarelik alan var ya, bu alanın güneyinden. Bütün bunların takipçisi olarak durduk, durduk, durduk. Bir gece ansızın vurduk. Ama işimiz çok. Zira dün akşam malum hava harekatıyla gereken adımlar atıldı, ardından kara harekatı başladı ve şu anda da kara harekatı devam ediyor. Bütün mesele şu. Afrin yüzde 55’iyle Arapların, yüzde 35 sonradan yerleştirilen Kürtler ve yüzde 6-7 civarında Türkmenler var. Bütün mesele Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek. 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda var mı? Var. Bizim topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndermek. Ve şu anda attığımız adımlarda şu var, bölücü terör örgütüne yönelik adımları atıyoruz, atacağız. Bu PKK’yı, PYD’yi, YPG’yi ülkemizde bunların hiçbir tanesi kalmayana dek onların işini bitireceğiz. Ve Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, şunlar bu operasyonlardan sonra karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Uzaktan atıp tutarak, “Arkamızda ABD var, silah gönderiyor” diyerek siz Türkiye’yle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz.

Şimdi çıkmış HDP’nin, KCK’nın bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek çıkan olmadı. Hatta bugün kongreleri vardı Diyarbakır’da, ona da pek katılan olmadı. Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışında bulunan olursa bedelini de çok ağır öderler, bunu söylüyorum. Zira bu bir milli mücadeledir, bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın, ezer geçeriz, bu böyle bilinsin.

Burada en ufak bir taviz, esneklik yok. Gereği neyse yaparız, ana muhalefetin başındaki zat onların arkasında diye dolduruşa gelmesinler. “Kan dökülmesin" diyorlar. Sen ne diyorsun ya, sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur.