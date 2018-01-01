T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan kadro isteyen taşeron işçiye: Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte!

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde çalışan taşeron işçiler taşeron işçilerin kadroya alınmasının önünü açan KHK'ya dahil edilmemişti

01 Ocak 2018 23:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir organizasyon esnasında yanına gelerek kadro isteyen bir taşeron işçiye "Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte" yanıtını verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Erdoğan, katıldığı organizasyonun ardından kendisine sevgisini ifade eden kalabalığın içerisinden yürürken o esnada yanına yaklaşan ve "KİT'lere kadro, şeker fabrikalarına kadro cumhurbaşkanım" diye seslenen bir vatandaşa "Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte" yanıtını verdi. 

Yüz binlerce taşeron işçiye KHK’yla kadro yolu açılırken, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmayacağı belirtilmişti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de “KİT’lerin taşerona kadroya dahil edilmesi son derece yanlış olur” demişti.

ETİKETLER

erdoğantaşeron işçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24