Erdoğan'dan kadro isteyen taşeron işçiye: Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir organizasyon esnasında yanına gelerek kadro isteyen bir taşeron işçiye "Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte" yanıtını verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Erdoğan, katıldığı organizasyonun ardından kendisine sevgisini ifade eden kalabalığın içerisinden yürürken o esnada yanına yaklaşan ve "KİT'lere kadro, şeker fabrikalarına kadro cumhurbaşkanım" diye seslenen bir vatandaşa "Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte" yanıtını verdi.

Yüz binlerce taşeron işçiye KHK’yla kadro yolu açılırken, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmayacağı belirtilmişti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de “KİT’lerin taşerona kadroya dahil edilmesi son derece yanlış olur” demişti.