Erdoğan'dan ittifak açıklaması: Birinci olduğumuz yerde aday çıkmamayı tabana anlatamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde MHP ile ittifak konusunda, "Bahçeli ile bir araya gelerek değerlendirilebilir. 1. olduğumuz yerde aday çıkmamayı tabana anlatamam. Devlet Bahçeli ile her an görüşebiliriz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin İstanbul adayı çıkarmamasını ise bir mazeret olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Erdoğan, Trump ile karşılaşmasına ilişkin ise, "Sadece muhabbet havasında bir karşılaşma oldu. Trump, 'görüşürüz' dedi ama akşam yemeğine gitmedim" ifadesini kullandı. "Trump ile rahip Brunson konusunu konuşmadık" diyen Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile aynı masada oturdukları için BM toplantısının ardından, Trump'ın masasına gitmediğini belirtti.

Erdoğan, Münbiç konusunda "Amerika Münbiç’te yol haritasına, takvime kesinlikle uymamıştır; PYD/YPG o bölgeyi terk etmemiştir. Bölgenin gerçek sahipleri hâlâ oraya yerleşememiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrine yaptığı ziyaretin dönüşünde gazetecilere çeşitli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Masasında sisi vardı

“Bizim ortaya koymuş olduğumuz küresel barış vizyonuna karşılık, ABD yönetiminin tek taraflı ve dayatmacı dünya perspektifini sürdürmesi dikkati çekiyor. Trump’ın küresel ticaretten Latin Amerika’ya, mültecilerden Ortadoğu’ya kadar uzanan çeşitli konularda dile getirdiği görüşler pek çok dünya liderinin tepkisini çekti. ‘Güçlüyüm öyleyse haklıyım’ mantığıyla, adil ve barışçıl bir dünya düzeni kurulamaz. Nitekim Trump’ın ekonomik durumunu, vesaireyi anlatınca salonda gülüşmeler olması, katılımcıların nasıl bir yaklaşım içinde olduklarını açıkça ortaya koymuştur.

"Trump ile Brunson'u konuşmadık"

(ABD Başkanı Donald Trump ile sohbeti) Sadece öyle bir muhabbet havasında bir karşılaşma oldu. ABD yönetiminden o malum kişiler de vardı yanında. Mike Pence olsun, Mike Pompeo olsun... Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Bolton oradaydı. Sonra hanımefendi Trump oradaydı. ‘Görüşürüz’ dedi ama ben dün (önceki) akşam yemeğine gitmedim. Rahip Brunson konusunu konuşmadık. Malum, aile fotoğrafı oluyor bu toplantılarda.

Öğlen yemeğinde malum, yan yana masalardaydık. Onun masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi vardı, onun için zaten o masaya gitmem söz konusu olamazdı, arkadaşlara bunu söyledik. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la bol bol Suriye meselesini konuşma fırsatını bulduk ve oradan ayrılıp diğer görüşmelerimize geçtik.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

Gerekirse Çin'de de doğalgaz alacağız. Doğalgaz gibi stratejik ürünlerde geri adım atamayız

(İdlib-Münbiç sorunu) Amerika Münbiç’te yol haritasına, takvime kesinlikle uymamıştır; PYD/YPG o bölgeyi terk etmemiştir. Bölgenin gerçek sahipleri hâlâ oraya yerleşememiştir. Amerika burada sözünü tutmadı. 90 gündü. 90 gün aldı başını gidiyor. Bundan sonraki süreçte ne gibi gelişme olur göreceğiz. Soçi ile ilgili biz ‘Amerika ne der’ diye düşünmedik. O konuda Rusya ile hareket ettik. İran’ı da dışlamadık, işin içinde tuttuk. Özellikle gözlem noktaları önem arz ediyor. 12 gözlem noktası bizde, 10 gözlem noktası Rusya’da, 6 gözlem noktası da İran’da. Başka gözlem noktası olan ülke yok. Ancak 15-20 km olayı önem arz ediyor. Buranın güvenliği Rusya’nın kontrolünde. 10 maddelik muhtıraya savunma bakanlarımız imzayı attı. Orada bunların hepsi yer alıyor. Şu ana kadar hamdolsun iyi gidiyor. Temenni ederim ki bundan sonra da iyi gider süreç. Detaylarda sıkıntı olduğunda, heyetlerimiz bir araya gelip görüşüyorlar. Süreç oradan güç kazanarak devam ediyor. Arzumuz burada herhangi sıkıntıya düşmeden süreci götürebilmek.”

"En büyük yük MİT’te"

“(Suriye) Radikal grupların ağır silahlarının tasfiyesine büyük önem veriyoruz. En büyük yük bizim MİT Başkanlığımızda. Çalışmalar iyi gidiyor. İdlib’de 3.5 milyon insanın bombardımana uğraması halinde fatura çok ağır olurdu. Bize doğru bir göç dalgasına yol açabilirdi. Allah göstermesin, oralardan 500 bin ya da 1 milyon insan daha gelse altından kalkmak çok zor olur. Şu an itibariyle işler yoluna girmiş görünüyor. Hatta dün 50-60 bin kişi evine döndü. Bunlar güzel gelişmeler. Temenni ederim ki bu devam eder. Rusya ile görüştük. Onu başarabilirsek yeniden inşa süreci başlatabilirsek, bölgede bunları yeniden ayağa kaldıralım istiyorum. Bunları Almanya’da Merkel ile görüşeceğim. Bölgede yeniden inşa sürecini başlatabilmek önemli. Bunun başlaması, oradaki tahribatı gidermeye de vesile olacaktır.

(Bombardıman ihtimali tamamen ortadan kalktı mı?) Şu anda öyle bir şey söyleyemeyiz. Kesin konuşamayız. Ama an itibariyle öyle bir şey yok. Temennimiz odur ki böyle bir şey olmasın. Bunlar bize Sayın Putin’in vaatleri. Bir de İstanbul’da dörtlü zirve yapacağız. Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul’da bir araya geleceğiz. Ön görüşmeler yapıldı, şimdi tarih belirlenmesi gerekiyor.”

"Terör koridorunu yardık"

(Suriye’de kalıcı toprak bütünlüğünün önündeki engel olarak Fırat’ın doğusu kalmış görünüyor. Türkiye’nin tutumu hakkında ayrıntı verebilir misiniz?) Amerika’nın sınır boyu tahkimatları bizim sınıra çok yakın değil. Onlar yapıyor, biz de yapıyoruz. Sadece Suriye sınırı değil Irak da buna dahil. Tedbirimizi alıyoruz. Rusya ile yaptık görüşmelerini. Bunların hepsi nereye varıyor, bunu göstermesi bakımından önemli. Amerika şu anda o tür tahkimatı terör örgütüyle beraber yapacak. Ama biz asıl terör örgütünün o kendisi için güçlendirdiği koridoru bir defa yardık. O koridor yok. Şu anda Afrin işi bitirdi, Cerablus, Rai, Bab o işi bitirdi.

(Fırat’ın doğusunda Rusya ile birlikte hareket edilebilir mi?) Henüz öyle bir durum yok. Ama olmaz diye bir şey de yok. Bundan sonraki süreç nasıl gelişir zamana bırakmakta fayda var.

ABD'nin tek silahı doları

(BM reformu) (Bu konudaki kitabımı) Gözden geçirmek suretiyle liderlere göndereceğim. Daha sonra belki Türkiye’de bu liderleri davet edip, üç-dört partide veya hepsiyle olabilir. Böyle bir sempozyum şeklinde yapabiliriz. Ancak birçoğunda korku var. Amerika, Rusya ve Çin’e karşı mı konuşacağız gibi bir maalesef korku ve ürkme havası hissediyorum. İnşallah bunlar aşılırsa ben de BM Güvenlik Konseyi’nde yer alacağım, er veya geç bana da sıra gelecek düşüncesinde olduğunu görenler böyle bir şeyi sahiplenebilirler. Buranın elinde tek silahı var, o da biliyorsunuz doları. Onun dışında kabul edilebilir yanı yok, devamlı da itibar kaybediyor. Diğerlerine bunu söylerken işgalci ülkenin arkasında duruyorsun. Filistinliler konusunda ise ‘Verdiğim parayı artık vermeyeceğim’ diyorsun. Bu tavırlar asil, onurlu bir devlete yakışmıyor.

(G-20 Zirvesi’nden sonra Venezuela’ya gitme durumunuz olabilir mi?) Evet söz konusu olabilir. Eğer o zaman diliminde Venezüela Devlet Başkanı Maduro’nun programı uygun olursa, bu ziyareti gerçekleştirebiliriz. Maduro’yu yalnız bırakmayacağız.”

Yerelde ittifak: Seçmen tabanı küserse toparlayamazsın

Erdoğan, gazetecilerin “Devlet Bahçeli ile görüşmeniz ne zaman” sorusuna şu yanıtı verdi: “Her an gelebiliriz, hazırız. Mehmet Özhaseki kardeşimizi görevlendirdim. Onlar da Sadır kardeşimizi görevlendirdiler. Mehmet Bey ile görüşme yaptılar. Bunu genişletebilir, geliştirebilirler. Oradan çıkacak neticeleri, biz de bir araya gelmek suretiyle değerlendirebiliriz. Ama piyasada konuşulan şeyler falan bunlar siyasette olacak şeyler değil. (Aday göstermeme konusu mu?) Her siyasi partinin ilkeleri vardır. AK Parti şu anda bir numaralı parti. Türkiye’de gerek milletvekili sayısı gerek oyuyla konumu, yeri belli olan bir siyasi parti. Son seçimlerde birinci olduğumuz yerde aday çıkarmamayı nasıl anlatırım tabanıma? Seçmen tabanı küserse toparlayamazsınız. (MHP Lideri Bahçeli’nin İstanbul için aday göstermeyecekleri açıklaması) Onu yapılan bir nezaket olarak değerlendiriyorum.”

MHP’nin af teklifi: Dönünce inceler karar veririz

“Henüz bana bir rapor ulaşmış değil. Arkadaşlara gereken talimatları verdim. ‘Bu konuyla ilgili olarak, gerek Anayasa gerek Adalet Komisyonu’ndaki arkadaşlarımızla, ayrıca onların dışında ekip oluşturulsun, çalışma yapılsın’ dedim. Ama benim bu konudaki temel prensibim şu: Devlete karşı işlenen suçları devletin af yetkisi vardır. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu bizim temel ilkemiz. Dönünce göreceğiz. Konuşur, inceler, ona göre nihai kararımızı veririz.”

"O başbakan sustu kaldı"

Ayrıca Hürriyet'ten Vahap Munyar, Erdoğan'ın şu diyaloğunu köşesine taşıdı:

New York’taki ikili görüşmelerinden birinden ayrıntı aktardı:



- Bir ülkenin Başbakanı, “NATO üyesi bir ülke olarak NATO üyesi olmayan bir ülkeden nasıl olur da silah alır?” dedi.



Soruya cevabını da paylaştı:



- Ben de kendisine, “Peki o ülke, savunmasına yönelik hiçbir NATO üyesi kendisine silah vermezse, ne yapabilir?” dedim.



O Başbakan’a Yunanistan’ın Rusya’dan aldığı “S300” füzelerine kimsenin ses çıkarmadığını hatırlattığını vurgulayıp, ekledi:



- Kendisine bunları söylediğimde sustu, kaldı.



Ardından şu mesajı verdi:



- Dolayısıyla kusura bakmasınlar, gerekiyorsa Rusya’dan da, Çin’den de alacağız. Hatta ortak üretime de gideceğiz.



Savunmada hazırlıkların ortak üretime dönük sürdüğünün altını çizdi:



- Bizim şu anda Fransa, İtalya ve Türkiye olarak ortak attığımız adımlar var. Aynı şekilde İngiltere ile var. Buradan kaçmıyoruz, bunları da yapıyoruz.



Soruya cevabı noktalarken serbest piyasaya vurgu yaptı:



- Serbest piyasa ekonomisinin egemen olduğu yerde bir ülkenin önünü kesmek doğru değildir.