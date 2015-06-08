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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan'dan istikrar ve sorumluluk vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de genel seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada istikrar ve sorumluluk vurgusu yaptı.

08 Haziran 2015 16:17


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran genel seçimleriyle ilgili merakla beklenen açıklamasını yazılı olarak yaptı. Milletin takdirinin herşeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, „Sonuçların hiçbir partiye tek başına iktidar imkanı vermediği mevcut tablonun, yarışa katılmış olan tüm partiler tarafından sağlıklı ve gerçekçi bir değerlendirmeye tabi tutulacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Pazar günü gerçekleşen 2015 Genel Seçim sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçimlere katılım oranının yüksekliği, aziz milletimizin iradesini sandığa yansıtma ve demokrasi konusundaki kararlılığının ifadesidir.

Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Sonuçların hiçbir partiye tek başına iktidar imkanı vermediği mevcut tablonun, yarışa katılmış olan tüm partiler tarafından sağlıklı ve gerçekçi bir değerlendirmeye tabi tutulacağına inanıyorum. Seçim sonrasında başlayan bu yeni süreçte, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamının, demokratik kazanımlarımızın korunması için tüm siyasi partilerin gerekli hassasiyeti göstermeleri, sorumlu bir davranış sergilemeleri büyük önem arz etmektedir.

Seçime teveccüh gösteren aziz milletimize, Yüksek Seçim Kurulu'na, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık kurullarına, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, sonuçların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Erdoğan'ın bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu ile seçim sonuçlarını değerlendireceği bir görüşme yapması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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