Erdoğan’dan İsrail’e 'ezan' tepkisi: İzin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in 'müezzin yasası' olarak bilinen ve camilerden okunan ezan sesinin kısılmasını öngören tasarısına tepki gösterdi. Erdoğan, bu tarz bir konunun bile gündeme gelmesini utanç verici bulduğunu söylerken “Kudüs semalarından ezanın susturulmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın İstanbul'da gerçekleştirilen "Kudüs Vakıfları Forumu" toplantısında yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

Kudüs 3 semavi din içinde kutsal bir şehirdir. Kudüs aşktır, hasrettir. İnsanlığın gözünün nurudur. Kudüs yer yüzünden arş-ı alaya en yakın yerdir.

Hz. Meymune'nin Kudüs sorusuna karşı, Efendimiz "Oraya gidin ve orada namaz kılın" diye buyurdu. Hz. Meymune tekrar sorar:"Gidemezsek ne yapmak gerek."

Efendimiz "O zaman kandillerinde yakılmak üzere yağ gönderin" der.

Kudüs, tüm Müslümanların harem-i izzeti ve namusudur. Kudüs'e sahip çıkmak her Müslümanın görevidir, Kudüs davası sadece Filistinli kardeşlerimizin davası değildir.

İlk Haçlı seferlerinden beri oluk oluk kan döktüğümüz Kudüs, o günlerden beri huzuru görmedi. Filistinli kardeşlerimizin hak ve adalet mücadelesine destek vermeliyiz. 2016 yılında Filistin halkının ve Kudüs şehrinin güçlendirilmesi çağrısında bulunduk.

Kudüs'te vakıflarımızı ihya etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Kudüs'teki tüm eserlere tüm gücümüzle destek olacağız. İslam idaresindeki Kudüs'te herkesin ibadet hürriyeti güvence altına alınmalıdır. İşgal altındaki Kudüs'ün gençleri, yaşlıları, yetimleri için vakıflar belki de yegane sığınaktır. Okullar, çarşılar ancak bu şekilde ayakta tutulabilir. Ürdün Kralı 2. Abdullah'a bağlı İslam Vakfı'nın sürdürdüğü çalışmalara tüm İslam alemi destek olmalıdır. Devletimizin arşivlerinde Osmanlı döneminde var olan tüm vakıflar tek tek kayıtlı. Tüm araştırmacıları bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum. TİKA vasıtasıyla Kudüs'te restorasyona yardımcı oluyoruz.

Kudüs konusunun açıldığı her yerde vurguladığım şu hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı sürekli ziyaret etmeliyiz. 2015 yılında yaklaşık 600 bin ABD'li 400 bin Rus 300 bin Fransız Kudüs'ü ziyaret etmişler. İslam aleminden en çok ziyaret Türkiye'den gerçekleşmiş fakat 26 binde kalmışız. Bu tablo bize yakışmaz. Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadan bölgedeki istikrar sağlanamaz.

Batı Şeria'nın dört bir yanını saran Filistinli kardeşlerimizin hayatını zindana çeviren anlayış devam edebilir mi? Sahilde top oynarken İsrail bombalarıyla parçalanan çocuk bedenlerinin hesaplarının sorulacağını çok iyi biliyoruz. Katliamların uluslararası hukukta hesabı sorulmadan çözüm gelemez. Bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerekiyor. Bunun içinde İSsail üzerinde baskı oluşturulması gerekiyor.

Ezan konusu

Böylesi bir konunun gündeme gelmesi dahi utanç verici. Bize her fırsatta din ve vicdan özgürlüğünden dem vuranların bu adımı onaylaması ibretliktir. Kudüs semalarından ezanın susturulmasına izin vermeyeceğiz