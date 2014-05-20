Erdoğan'dan İsrail ve Norveç'e Soma teşekkürü

AKP grup toplantısındaki konuşmasını Soma’daki maden faciasına ayıran Başbakan Tayyip Erdoğan, İsrail'in Bağımsızlık Günü nedeniyle Swissotel'de vereceği resepsiyonu iptal etmesi nedeniyle Tel Aviv yönetimine teşekkür etti. Erdoğan'ın teşekkür ettiği ülkeler arasında, Ulusal Gün resepsiyonunu iptal eden Norveç de vardı.

Erdoğan'ın AKP grubundaki açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Soma faciasınınn olduğu saatlerde enerji bakanımızla beraberdik. Hemen bir kriz masası oluşturduk. Kendisi orayı organize ettik. Enerji bakanımıza yaptığı özverili çalışma için teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Sağlık ve çalışma bakanı yardımcılarıma teşekkür ediyorum.

Önümüzde büyük bir facia vardı. Güvenliği sağlamak, madenci kardeşlerimin yakınlarının durumu, madenin durumu, önümüzde bir çok problem vardı. Bunların hepsini aştık. Sağlık Bakanımıza ve ekibine de teşekkür ediyorum.

Kısa bir süre sonra Kızılay da Soma'daki yerini aldı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Bizler de ekibimizle beraber oraya gidip hizmetlerimizi sunduk.

Orada sahra hastanesi kurduk. Burada 282 sağlık personeli çalıştı. İlk anlarda Ocak'tan çıkardıklarımızın bir sıkıntısı yoktu. Son 15-20 tanesinde ise yanma vardı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız psikolojik destek ekibini kurdular. Onlara da teşekkür ediyorum.

Ailelere manevi desteğin yanında da maddi destek de sağladık. Hayatını kaybedenlerin resmi olarak şehit olması için gerekli işlemleri başlattık. Bu konuda yarın bakanlar kurulunda ilk adımımızı atacağız.

Gerekirse tüm ailelerle tek tek görüşerek onların isteklerine göre düzenleme yapacağız.

Başbakanlık olarak Soma'da AFAD'ın açtığı hesaplara bağış yapılacak. Bu işin de başında Beşir Atalay var.

Tüm büyük faciaların ardından olduğu gibi milletimiz kenetlendi. Bazı istisnalar haricinde bu millet bir ve beraber olduğunu gösterdi.

Soma'daki kardeşlerimize maddi manevi destek olan, dualarıyla, fatihalarıyla yanında olan milletimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımıza, Genel Kurmay Başkanımıza, siyasi partilerimize, bu işte sadece haber olarak veren medya kuruluşlarına, milli takıma, yurt dışından bizim acımızı paylaşanlara, devlet başkanlarına teşekkür ediyorum.

Pakistan milli yas ilan etti. Navas Şerif bizzat aradı. Katar emiri bizzat aradı. Madden bize ne düşüyorsa yapalım dediler. Biz de teşekkür ettik. Sayın Putin de aradı. Hatta teknolojik olarak neler yapılabilir onu sordu. Ben de enerji bakanımı görevlendirdim.

Bosna cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegovic aradı. Orda da bir sel felaketi yaşanıyor. Ankara'daki resepsiyonlarını iptal eden Norveç ve İsrail'e teşekkür ediyorum.

Yavru vatan Kıbrıs'ta da milli yas ilan edildi. Onlara da teşekkür ediyorum.

Milletin kahir ekseriyeti bu acıyı yüreğinde hissetti

Hep birlikte suçlu aramak yerine bütünüyle şehit ve yaralı kardeşlerimize yoğunlaştık. Madende hiç işçimiz kalmadı. Şimdi artık bazı şeyleri konuşmaya başladık.

Soma’ya kazanın ertesi günü yaptığımız kazada da söyledim bu acı hadisenin üzerini hiç kimse örtemez. İdari ve adli bütün soruşturmalar yapılacaktır ve bunun takipçisi olacağız dedik.

Bu facianın ardından her kesim gerekli dersleri çıkaracaktır inşallah.

Biz denetimleri sıklaştırmak, gereken adımları atma konusunda çok daha kararlı olacağız. Giden 301 can ne yaparsak yapalım geri gelmeyecek. Hiçbir söz o kanayan yüreklere su serpemeyecek.

Ateş en başta düştüğü yeri yakar. Milletimizin kahir ekseriyeti, tamamı demiyorum , bu ateşi yüreğinde hissetti. Yaşamadan, tecrübe etmeden o sofralarda oluşan boşluğu anlayamaz.

Cenazeyi defnedip herkes evine dağıldığında bir vaka ile karşı karşıyayız. Rabbime sonsuz kere hamdolsun ki biz bu topraklarda yaşıyoruz

Metanet duygusunu yaşıyoruz. Bunu yaşamayanlar da olabilir. Ama biz yaşıyoruz. Acıları ortak olanlar, aynı anda yas tutabilenler millettir.

İnsan bazen gözyaşlarını içine atar. Zamansız her ölüm için gözyaşlarımızı içimize akıttık. Canları yaşatmanın mücadelesini verdik.

Bu iktidarın en büyük başarısı sağlık alanındadır. 30 yıllık canımızı alan terör için canımızı ortaya koyduk. 77 milyonun her bir ferdi mutlu olsun diye 12 yıl gece gündüz çalıştık.

Bir anne bir baba hassasiyetiyle çalıştık. Soma'daki her bir şehid benim öz be öz kardeşimdir. Biz aynı davanın temsilcileriyiz.

Biz emeğin, emekçinin ne olduğunu biliyoruz. Bize nasıl makarnacı, göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı dedilerse onlara da aynı şeyi söylediler.

Onların kömür karası bizim şerefimizdir. O şehidlerimizin evlatları bizim evlatlarımızdır. Siz evlatlarınızı yitirdiniz, biz de evlatlaırmızı yitirdik.

Bu acıyı beraber taşıyacağız. Bu ateşin azalması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Acınızı hafifletmek için ne gerekiyorsa yapıalcak.

Biz kardeşlerimizi şehidlik makamında görüyoruz. Yarabbi o kardeşlerimizi sen de şehid eyle. 301 şehidimize sen rahmet eyle mekanlarını cennet eyle.

Pusuda bekleyen sefiller

Biz daha cenazelerimizi kaldırmadan pusuda bekleyen sefillerin sefilleri çıkıp hemen kin kusmaya başladı. Acı karşısında milletim dişini sıkar.

Can düşmanı da olsa hakkını helal eder. Duasını eder, Fatihasını okur. Biz acıları çok iyi biliriz.

Pusudaki fırsatçıları anlamadık anlayamayacağız. İllaha bu milletin evladı olmaya gerek yok. İnsan olan bu sinsiliğin içine girmez. Medyada özellikle de sosyal medyada inanılmaz yalanlar yayınlandı.

İçeride daha fazla kişi varmış. Madende küçük yaşlarca çocuk çalıştırılıyor. Suriyeli çocuklar varmış. 120 kişi öldürüldü. Üstlerine beton döküldü. Asıl sizin vicdanınıza beton döküldü.

Biz yasımızı tutarken bunlar ideolojik rant devşirmeye çalışıyorlar. Her türlü hainlik var. Yok madenin sahibi AK Partiliymiş. Yok benim yakınmmış. Malum medya ve malum kişiler avuçlarını avuşturuyor.

Soma'da haritadaki yerini bilmez. Bunlar kömür ocağı görmemiş bilemezler. Bunlar kumsalda geziyor. Bunlar madencilerin ailelerini, semtlerine bile almazlar.

Yılmaz Özdil’e: İnsan müsveddesi

Çıkmış bir insan müsveddesi Soma'daki madencilere, bunlar buna müstehaktır. diyor. Sadece zeybek oynarken diz çökermiş. Önce sen patronun önünde diz çöktüğünü söyle. Paranın önünde nasıl diz çöktüğünü söyle. Sürüngen sürüngendir nasıl ayağa kalksın.

Biri daha çıkmış o da o patronun dalkavuklarından. Çıkmış o da diyor ki ne şehittir ne gazi niyazi diyor.

Bir başkası çımış diyor ki, bu yapılanlar AK Parti'ye oy verdiler bu yüzden böyle olmuş diyor. Bu Pensilvanya'daki zatı örgütün lideri değil mehdi olarak görüyor.

Biz bu Nebbaşlığa müsade etmeyiz. Mezar soyguncularına izin vermeyiz.

Bir grup gelmiş vekil bunlar. Enerji bakanımza içeri gireceğiz. İçeride Suriyeliler varmış diyorlar. Yahu sen kimsin. Sen içeride ölürsen ne olacak? Enerji bakanımız bunları gönderdi.

Benim milletim acısını polisle çatışarak değil, molotof atarak değil vakarla gösetrir. Biz büyük bir milletiz. Bu acıyı da aşacağız.

Kırık kalpleri tamir ederek geleceğe umutla yürüyeceğiz. Şehidlerimizin ailelerine sabır ve metanet diliyorum.

Bosna ve Sırbistan'da yaşanan acıyı da yaşıyoruz. Yardımlarımızı gönderdik gönderiyoruz. Her iki ülkenin isteklerini karşılayacağız. Bizden bol miktarda kum torbası istediler. İlk etapta 120 bin kum torbası gönderdik.

Geçen hafta CHP mileltvekli Mevlüt Aslanoğlu'nu kaybettik. Ailesine ve CHP grubuna baş sağlığı diliyorum.