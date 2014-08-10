Erdoğan'dan İsmailağa cemaatinin liderine ziyaret

Köşk adayı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'na yaptığı ziyaretin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Başbakan Erdoğan dün akşam saatlerinde özel bir uçakla Ankara 'dan İstanbul'a geldi.



Saat 20.10'da İstanbul'a gelen Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı VIP salonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan daha sonra sivil plakalı bir otomobille havalimanından ayrılırken korumalar gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi.

Başbakan Erdoğan'ın da bulunduğu 3 kare fotoğraf paylaşıldı

Zaman zaman Twitter'da İsmailağa Cemaati ile ilgili fotoğraf ve bilgiler paylaşılan bir hesaptan Başbakan Erdoğan'ın da bulunduğu 3 kare fotoğraf paylaşıldı.



Fotoğraflarla birlikte, "Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Mahmud Efendi Hazretlerimizi ziyarette", "Tayyip Erdoğan ağabeyimiz hanımı ve kızı ile bu gece Mahmud Efendi Hazretlerimizi ziyaret ettiler", "Bu resim Mahmud Efendi Hz. ve Cübbeli Hocamızı RTE'ye karşıt göstermeye çalışan paralel yapıya tokattır!", "Enbiya-ü Evliya'ya istinadım var benim, Lütf-i Hak'dandır hemen ümid-i feth-ü nusretim", "Şükür Ya Rabbi! 90 yıl sonra dine şeriata bağlı bir reis-i cumhur geliyor. ELHAMDÜLİLLAH HUU ELHAMDÜLİLLAH" şeklinde mesaj atıldı.



İsmaliağa Cemaati'nde de yazılı bir açıklama yapılarak, "Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, Muhtereme eşi ve kerimesiyle birlikte Mahmud Efendi Hazretlerimizi hâne-i saadetlerinde ziyaret ettiler. Yaklaşık 2 saate yakın çok samimi muhabbet ortamında geçen bu ziyarette değerli Başbakan, Efendi Hazretlerimiz'den dua ve himmet talep ettiler. Efendi Hazretlerimiz de kendisine hayır duada bulundular" denildi.