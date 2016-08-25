Erdoğan'dan "İslam Devleti" diyen ABD'li gazeteciye: Hanımefendi sürç-ü lisan etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler ve TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı görüşme sonrası soruları yanıtlarken, IŞİD için "İslam Devleti" ifadesini kullanan kadın gazeteciyi uyardı. Erdoğan, Joe Biden'a soru soran gazeteciye "Burada hanımefendi bir sürç-ü lisan etti. Onu belirtmek istiyorum. İslam Devleti dediğiniz zaman, oradan terör çıkmaz. Terör örgütü DAEŞ'tir, İslam Devleti değil"

Biden ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın Cerablus'a ilişkin olarak yaptığı açıklama ise şöyle:

"Özgür Suriye Ordusu Cerablus’ta kontrolü ele geçirdi"

Bugün Cerablus noktasında bir adım atılmıştır. Cerablus, ülkemize 20-30 km mesafede olan bir il konumundadır, sürekli oradan bizim ilçemiz Karkamış’a yapılan havan topu atışları sebebiyle rahatsızlığımı dile getirdik fakat bu anlatılamadı veya anlaşılamadı. Koalisyon güçleriyle görüşmeleri yaptıktan sonra nihai kararımızı verdik, Cerablus’a ÖSO ile birlikte koalisyon güçlerinin hava güçleriyle oraya giriş sağlandı. Şu an itibariyle Cerablus’u ÖSO mensupları ve Cerablus’lu olanlar geri almış durumdalar. Orada hükümete ait veya resmi konutları vs. ele geçirmiş durumdalar. DAİŞ de Cerablus’u terk etme durumunda kalmış vaziyettedir. İster DAİŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C olsun bunlar bize göre terör örgütüdür. El Şebab olsun, terör örgütüdür. Terör örgütünün iyisi kötüsü ayrımı yapılamaz. Terörist teröristtir. Bizim anlayışımız budur.

Biden: Onları havadan koruyoruz. DAİŞ oradadır ve biz inanıyoruz ki Türk sınırları Türkler tarafında, Türklerin kontrolünde olmalıdır. Sınırlar işgal edilmemelidir. Suriye’nin toprak bütünlüğü olmalıdır. Biz Türkiye ile yakından çalışmak istiyoruz. Bu operasyonlar kapsamında ve DAİŞ’i yok etmekle ilgili olarak. Biz operasyonu destekliyoruz.

Erdoğan: Bu değerlendirmeye katılıyorum. Yalnız hanımefendinin bir sürçü lisanı oldu. İslam devleti dersek yanlış olur, DAİŞ ifadesidir asıl olan. İslam Devleti’nden terörist çıkmaz, DAİŞ bir terör grubudur. İslam barış kavramından türeyendir. İslam’a mensup olan bu katliamları yapmaz. 12 yaşındaki çocukları canlı bomba olarak halkın arasına sokmaz, sokamaz. DAİŞ bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Yeter ki barışa koşanlar el birliği yapsınlar.