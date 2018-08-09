Erdoğan'dan iş dünyasına: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan gerginlik, ekonomideki dalgalanmalar konusunda iş dünyasına birtakım mesajlar verdi. Erdoğan'ın "Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek" dediği öğrenildi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre Erdoğan, dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

“Makul süre içinde”

Edinilen bilgiye göre, toplantıda ABD ve diğer dış kaynaklı piyasadaki gelişmeler gündeme geldi. Son gelişmelerle ilgili iş ve çalışma dünyasının temsilcilerine mesaj veren Erdoğan'ın, "Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak" dediği bildirildi.

“Vatandaş farkında”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin katkısıyla bundan sonra sürecin daha hızlı işletileceği görüşünü dile getiren Erdoğan'ın, "Hiç korkmayın, hepsi geçecek, özel sektör de vatandaşımız da neyin nereden geldiğinin farkında" ifadelerini kullandığı kaydedildi.