Erdoğan'dan Irak'a: Bildiğimizi okuyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ta Musul yakınlarında bulunan Başika'daki üssünü kapatmayacağını söyledi.

Ankara'yı eleştiren Irak yönetimine sert tepki gösteren Erdoğan, "Biz bildiğimizi okuyacağız" dedi.

Erdoğan, 9. Avrasya İslam Şurası'nda yaptığı konuşmada, komşularında yaşanana sorunların çözümü için devreye girmenin Türkiye'nin sorumluluğunu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı Haydar El İbadi'yi eleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma hakaretler ediyor. Sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin, Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil. Biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın Başbakanı. Önce haddini bil."

Türk ordusunun Irak'tan talimat almayacağını vurgulayan Erdoğan, Irak'ın Musul kentinde Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) yönelik yapılacak bir operasyonda Türkiye'nin de yer alacağını söyledi.

Erdoğan, "Gereği neyse bunu biz gerektiği şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysak yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler Ankara'nın geçen yılın sonlarında Musul'un kuzeydoğusundaki Başika'da bulunan kampa IŞİD'le savaşacaklara eğitim vermek amacıyla asker yollamasından bu yana gerilmişti.

Bağdat yönetimi, Türkiye'nin askeri varlığını Irak'ın egemenliğinin "açık ihlali" olarak görüyor ve Türk askerinin çekilmesini istiyor.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye'nin Irak'ta asker bulundurmasının "bölgesel bir savaşa" yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.