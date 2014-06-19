Erdoğan'dan Irak eleştirisi



Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya Başkanlığı'nın 10'uncu yılı etkinliği kapsamında Viyana'da Albert Shultz Halle'de bir konuşma yaptı.

Hiç kimsenin Türkiye'nin büyümesinden korkmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Yeni Türkiye Avrupa için büyük bir imkândır, önemli bir fırsattır. Yeni Türkiye Avrupa'nın önemli bir seçeneğidir, çıkış yoludur. Avrupa'nın dünyaya, doğuya ve Müslümanlara açılan yegâne sağlam kapısıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Irak'taki krize de değinen Erdoğan, Irak'ta bir insanlık dramı yaşandığını söyledi. Erdoğan, “Şu anda Irak yanıyor. Iraklı kardeşlerimiz bir kez daha insanlık dramı yaşıyor. İnsanlar bir kez daha evlerini, şehirlerini terk ediyor. Bir kez daha çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, masum siviller hayatını kaybediyor. Dünya yine seyrediyor, Avrupa yine seyrediyor ama biz o ateşi söndürmek için bir anne şefkatiyle, bir baba, bir ağabey merhametiyle ateşin üzerine gidiyor, Irak'taki herkese 'durun siz kardeşsiniz' diye uyarılarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan, Avusturya medyasına da eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Bakın buradan Alman medyasının izinden giden Avusturya medyasına samimi bir tavsiyede bulunuyorum. Biz siyasi tarihimiz boyunca, burası çok önemli, manşetlerle mücadele ederek bugünlere geldik. Biz manşetlerle kurulmuş bir hükümet değiliz, manşetlerle de yıpranmayız. Bunu böyle bilsinler" şeklinde konuştu.

Ziyaret protesto edildi

Erdoğan'ın ziyaretine tepkiler de vardı. Avusturya Kürt Dernekleri Federasyonu (FEY-KOM), Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ve Avusturya Ermeni Komitesi üyelerinden oluşan göstericiler, öğle saatlerinde Pratern Meydanı'nda toplandı.

Grubun, etkinliğin düzenlendiği Albert Shultz Halle'ye doğru yürüyüş yaptığı bildirildi.