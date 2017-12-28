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Erdoğan'dan internet açıklaması: Zehir evin içine girmiş vaziyette

"Duygular elimizdeki telefonun esiri haline gelmişse bu bizim için ciddi bir tehdittir'

28 Aralık 2017 20:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ödül töreninde yaptığı konuşmada, "İnternet kafeler vardı, şimdi iş ne yazık ki evlerde kurulur hale geldi. Artık internetler eve yerleşti. Yani zehir evin içerisine girmiş vaziyette" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninde, ülkendeki  internet kullanımına yönelik açıklamalarda bulundu.

Interneti "zehir" olarak tanımlayan Erdoğan  sözlerine şöyle devam etti:

"İnternet kafeler vardı, şimdi iş ne yazık ki evlerde kurulur hale geldi. Artık internetler eve yerleşti. Yani zehir evin içerisine girmiş vaziyette."

"Ciddi adımlar atmamız gerekiyor"

Konuşmasında gençler arasındaki teknoloji bağımlılığına da dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu:

"Şimdi bu tehlikeye karşı hocalarımız, anne babaları uyarmak durumunda. Bu tehlikeden kurtulmamız lazım" diyen Erdoğan, "Teknolojinin, uyuşturucu müptelası olmaya gençliğimizi sevk etmesi, şu anda en büyük tehlikemiz. Bu noktada çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. 2 yaşında çocuk bakıyorsunuz, elindeki telefonla nasıl oynuyor. Duygular elimizdeki telefonun esiri haline gelmişse bu bizim için ciddi bir tehdittir. Buna karşı tavrımızı almamız lazım" diye konuştu.

TÜBİTAK her yıl "bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek" amacıyla TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ni veriyor.

 

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