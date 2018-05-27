Erdoğan'dan İnce'nin 'Gülen'in iadesi' iddiasına tepki: Yarın belgeleri ile açıklayacağım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Amerikalı yetkililerin kendisini arayarak Fethullah Gülen’in usulüne uygun bir biçimde istenmediğini söylediği” yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

"Amerika'dan telefonla arayıp işletmişler, ondan da haberi yok. Yalan söylüyor, yok böyle bir şey. Sen kimsin ki? ABD'nin yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek? İnternetten buldukları yalanlar ile seçim kampanyası yürütüyorlar. FETÖ ile ilgili Amerika'ya verdiğimiz 85 koli ile ilgili gazete küpürü diyor. Zavallı. Adalet Bakanlığımızın resmi tutanakları o kolilerin içerisinde, o resmi tutanakların yanında tabi ki gazete kupürü de var. Adamların hayatı yalan üzerine kurulu” ifadelerini kullanan Erdoğan, "Yarın akşam Show TV'de genişçe bazı şeyleri belgeleri ile açıklayacağım" dedi.

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına telefonla bağlanan İnce, "24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda yargıyı temizleyeceğiz, bağımsız bir yargı kuracağız dedim. Gülen'i getirteceğimizi söyledim. Teslim etmezlerse, 24 Aralık'ta, yani Noel'de, İncirlik'teki ABD askerleri Noel'i ülkelerinde kutlar dedim. Amerikalar beni aradı, Fethullah Gülen'in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan sayın Cumhurbaşkanına soruyorum: Fethullah Gülen'in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmış mı?'' açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de Atatürk Stadyumu'nda düzenlediği mitingine katıldı.

"24 Haziran'da yeni yönetim sistemi ile güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Balıkesir Türkiye'nin vitrinlerinden biridir. Balıkesir'e 16 yılda 25 katrilyon yatırım yaptık. Konuşuyorlar. Bunlar çırak bile değil” diyen Erdoğan, yapılan yatırımlara ilişkin, "7 bin 330 konut yaptık. Biz başında bu kardeşinizin olduğu AK Parti hükümetlerinde İstanbul İzmir otoyolu bir Balıkesir projesi değil mi? Siz Balıkesir'e buradan gelmeycek misiniz, bu uzun yollar kısalmadı mı? İstanbul-İzmir körfez geçişinde hangi köprü var Osmangazi var. Biz Ferhat ile Şirin gibi dağları deldik ve Şirin'e ulaştık. Balıkesir bir başka olacak. El ele vereceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan İnce'ye: Hadi gel bakalım onu da durdur

Erdoğan, "Bu yatırmları durduracağım diyenler var mı? Bunların hayatında bir dikili arğacı yok. Şimdide durduracağım diyıor. Biz diyorum Kanal İstannbul diyor ki neden yapayım para yokki. Bunlar kör cahiller. Biz Marmaray'ı nasıl yaptıysak, Yavuz Sultan Köprüsü'nü nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbul İzmir otoyolunu da böyle yapıyoruz. Trakya tarafından gelen proje ile İstanbul'u Kuzey Ege ile bağlıyoruz. Hadi gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez ömrün. 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile de Trakya üzerinden Balıkesir'e gelişi halledeceğiz." dedi.

“Cumhurbaşkanı adayı kös kös oturuyor, genel başkanları çıkmış proje açıklıyor. Sen mi yapacaksın bu projeleri o zaman sen çıkıp aday olsaydın bay Kemal. Adayları ne diyordu; yenildin yenildin yenildin, hala duruyorsun diyordu. Bu nasıl iştir. Şimdi de kalktı aday oldu. Kalkmış projeleri açıklıyor. Cumhurbaşkanı adayınız kim? O mu idare edecek bu nu idare edecek, belli değil." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin ana muhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor. Bu işi takip eden bakanlığımıza gitse yerli marka otomobil projesinin geleceğin teknolojisine göre olduğunu öğrenir. Bunlar yıkmayı bilir, engellemeyi bilir. Yapmayı bilmez. Bunlara 5 tane koyun verin kaybeder gelirler. İşlerine gelene bağırır çağırır hakaret eden sonra gider" dedi.

Muharrem İnce’ye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin "Gülen'in iadesi"ne ilişkin iddialarına tepki göstererek, "Amerika'dan telefonla arayıp işletmişler, ondan da haberi yok. Yalan söylüyor, yok böyle bir şey. Sen kimsin ki? ABD'nin yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek? Söylediği tüm bilgiler yanlış, dürüst ve samimiysen MİT'e başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim Amerika mı Amerika'nın yetkilileri mi? Hayatları böyle. İnternetten buldukları yalanlar ile seçim kampanyası yürütüyorlar. FETÖ ile ilgili Amerika'ya verdiğimiz 85 koli ile ilgili gazete küpürü diyor. Zavallı. Adalet Bakanlığımızın resmi tutanakları o kolilerin içerisinde, o resmi tutanakların yanında tabi ki gazete küpürü de var. Adamların hayatı yalan üzerine kurulu" ifadelerini kullandı.

"Yarın belgeleri ile açıklayacağım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın akşam Show TV'de genişçe bazı şeyleri belgeleri ile açıklayacağım" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran, eski yönetim sistemiyle birlikte eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin de tarihe karıştığı gün olacaktır" dedi.