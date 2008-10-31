Erdoğan'dan IMF'ye rest

Ankara'da temaslarda bulunan Kırgızistan Başbakanı Igor Chudınov, Başbakanlık Merkez Bina'da Başbakan Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan açıklamaların ardından gazetecilerin ekonomiye ilişkin sorularını yanıtladı



IMF ile anlaşma



Bir gazetecinin,"Mevduata güvence kriz ortamı yaratır demiştiniz. Dün mecliste düzenleme yapıldı, bu yetkiyi kullanılacak mısınız? IMF ile anlaşma sağlandı mı?" sorusu üzerine Erdoğan, “Hükümete yetki verilmesi ile kriz söz konusu olmaz. Bizim alacağımız yetki nasıl olurda kriz sebebi olur.Böyle bir yetkiyi alıyorsak krizi yönetmek içindir.IMF, karşılıklı çıkara dayalı olarak bir yaklaşım gösterecek olursa biz anlaşmaya hazırız. Biz IMF'ye karşı olumsuz tavır içinde değiliz. Bizim ümüğümüzü sıkıpta, yatırımları durdur, büyümeyi düşür derse bu çalışmayın demektir. Biz çalışan bir hükümetiz. Böyle bir anlaşmaya evet diyemeyiz. Bütçede bazı rezervlerimiz var. Büyümede hedeflerimiz var. Yatırımlardan vazgeçemeyiz. Bunları IMF'ye arkadaşlarım iletti. Biz kendi yağımız ile kavrulmasını da biliriz. IMF borç vermek zorunda da değil. Çokta ihtiyacımız yok. Güvenli bir limandır Türkiye...” dedi.



İnşaat sektörü



İnşaat sektöründeki gelişmelere de değinen Başbakan Erdoğan,"TOKİ ile 320 bin konut yaptık. Hedefimiz 500 bine ulaşmak. Bu inşaatlarımız durmuyor, devam ediyor.Bunun yanında özel sektörün hızla devam eden inşaat alanında çalışmalar var idi.Ama 2008 yıl başı itibariyle demir-çelik ve çimento fiyatlarındaki artış süreci biraz yavaşlattı. Biz devlet olarak yatırımlarımızı durdurmadık. Son olarakta GAP ile ilgili attığımız adımla da bu süreci daha da hızlandırdık. Böyle bir sıkıntılı dönemde yatırımların devamı bizi çok daha güçlü hale getirecektir. Bu süreçte aldığımız bazı tedbirler oldu.Demir fiyatlarına yönelik bir düzenleme yaptık fakat şimdi tekrar durum öyle bir gelişme gösterdi ki, demir-çelik ve çimento fiyatlarında dünyada düşüş söz konusu.İnşaat sektörü özelde de yeniden hareketlenme içine girecektir.Bizdeki tablo bu."



