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Erdoğan'dan ilk açıklama: Sonuçların millet için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

Erdoğan, Bahçeli ve Destici'yi arayarak teşekkür etti

16 Nisan 2017 23:31

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nu kaldırarak Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ne ilişkin referandumda oyların yüzde 99.70'i sayıldı. Ajanslardan gelen ilk bilgilere göre sayılan oyların yüzde 51.25'i "evet", yüzde 48.75'i "hayır".

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi arayarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan “Sonuçların millet için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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