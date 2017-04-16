Erdoğan'dan ilk açıklama: Sonuçların millet için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nu kaldırarak Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ne ilişkin referandumda oyların yüzde 99.70'i sayıldı. Ajanslardan gelen ilk bilgilere göre sayılan oyların yüzde 51.25'i "evet", yüzde 48.75'i "hayır".

Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi arayarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan “Sonuçların millet için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.