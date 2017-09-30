Erdoğan'dan IKBY'ye: Kerkük'ün tarihinde siz yoksunuz; bedel ödeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Erzurum'daki İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, "Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde ya Araplar ya Türkmenler ya da diğer gruplardan bazıları çoğunluktadır. Buraya uluslararası hukuk ne diyor biliyor musunuz, 'tartışmalı bölgeler.' Kerkük, tartışmalı bölgedir. Ama bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki 'Kerkük bizimdir.' Sen ne diyorsun, Kerkük'ün tarihinde siz var mısınız? Yoksunuz" dedi.

Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem şartlar değişti, Kuzey Irak ülkemize rağmen bir adım attı, bunun da bedelini ödeyecektir. İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşılması bizi üzdü. Demek ki Mossad'la bu yönetimin geşmişi bir ve beraberdi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin açılış törenine katılmak üzere Erzurum’a geldi. Havalimanında protokol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun güvenlik önlemleri altında buradan otobüsle İl Danışma Toplantısına katılmak üzere Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Vatanımızı parçalayamayacaklar, vatanımızı bölemeyecekler. Buna gayret edenler bedelini ağır ödeyecekler. Şu anda ödüyorlar mı? Ödemeye de devam edecekler. Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Buradan geri adım atmak yok, zira benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hak ve salahiyeti yoktur.

Maalesef ülkemizde, 'AK Parti ve Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekiyorsa Türkiye batsın' gibi hastalıklı bir zihniyetin içinde olanlar da var. Bunların belki sayıları azdır ama etrafa yaydıkları cüruf, sebep oldukları kötü koku çok fazladır.

Madem şartlar değişti, Kuzey Irak ülkemize rağmen bir adım attı, bunun da bedelini ödeyecektir. İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşılması bizi üzdü. Demek ki Mossad'la bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi.

Geçmişte yaptıklarımızdan asla pişman değiliz ama madem artık şartlar değişmiştir, bizim kendilerine eskiden beri her türlü desteği verdiğimiz Kuzey Irak yerel yönetimi ülkemize rağmen bir adım atmıştır, öyleyse bunun da bedelini ödeyecektir.

"Kerkük'ün tarihinde siz var mısınız? Yoksunuz"

Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde ya Araplar ya Türkmenler ya da diğer gruplardan bazıları çoğunluktadır. Buraya uluslararası hukuk ne diyor biliyor musunuz, 'tartışmalı bölgeler.' Kerkük, tartışmalı bölgedir. Ama bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki 'Kerkük bizimdir.' Sen ne diyorsun, Kerkük'ün tarihinde siz var mısınız? Yoksunuz.

Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan bir yara açılıyor. Bu gerçeği görmezden gelmek ne bize ne Irak'taki Kürt kardeşlerimize ne de diğer kesimlere hiçbir şey kazandırmaz.

Şu anda biz komşu ülkeler, İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı olmak üzere hepsiyle irtibat halinde buradaki olumsuz gelişmelere hazır olduğumuzu bildirdik. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde bu gelişmelere müsaade edemeyiz. Nüfus ve tapu binalarını yakarak, kendilerine tabi olmayanları baskıyla, şiddetle, adil ve hukuki olmayan yollarla göçe zorlayarak oluşturulan bir iklimde yapılan referandumu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. Erzurumluların dediği gibi 'kaynayan kazan kapak tutmaz', bunu böyle bilmeleri lazım."

Erdoğan açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il danışma toplantısının ardından Erzurum'daki açılış törene katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada da şu mesajları verdi:

Hükümete gelir gelmez başlattığımız savunma sanayi seferberliğimizin meyvelerini yeni yeni alıyoruz. İnsansız hava aracından füzeye, tanktan topa, uçaktan uyduya, tüfekten tabancaya kadar olan ihtiyacımız ne varsa, kimseye bağımlı olmadan üretmeyi hedefliyoruz. Çok ciddi mesafe katettik. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var ama şu halimizle bile terörle mücadelemizi kimseye muhtaç olmadan sürdürebilecek durumdayız.