Erdoğan’dan ihtarname: O kitap toplatılsın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla ‘Erdoğannâme’ isimli kitabı basan yayın evine ihtarname gönderdi. İhtarnamede, kitabın Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir kısım şiirler içerdiğine öne sürülerek söz konusu şiir kitabının yayından kaldırılması ve toplatılması, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

İhtarnamede şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, mensubu olmaktan büyük şeref duyduğumuz inancımızın bir gereği olarak deruhte ettiği makamların ötesinde bir kul ve insan olduğunu birçok kez değişik vesilelerle ifade etmiştir. Siyasi hayatı boyunca milletimizin yüksek takdirlerine mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız, ölçüsüz övgülere hele hele inanç ve kültür değerlerimizle bağdaşmayan yakıştırmalara hiçbir şekilde prim vermemiştir. Bu tarz davranışların, Sayın Cumhurbaşkanımızı hoşnut etmek bir yana müteessir ettiği bir gerçektir."

"Türk hukuk düzeninin kişilik haklarına saldırıyı herhangi bir yöntemle sınırlandırmadığına" söylenen ihtarnamede, bazen kişilik haklarına saldırının övgü ve takdir kılıfı altında da yapılabildiği öne sürüldü.

"İnsan üstü ve kutsal bir varlık"

Söz konusu şiir kitabıyla "Erdoğan hakkında yer yer insan üstü ve kutsal bir varlık algısı oluşturulmaya çalışıldığı" kaydedilen ihtarnamede, bu durumun da itikadi açıdan sorun teşkil ettiği gibi Erdoğan'ın kişilik haklarına açık bir saldırı olduğu ifade edildi.

İhtarnamede, kitabın Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir kısım şiirler içerdiği iddia edilerek "Erdoğanname" isimli şiir kitabının yayından kaldırılması ve toplatılması, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı belirtildi.