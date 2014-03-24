Erdoğan’dan İdris Naim Şahin mesajı: Onun da kaseti var

Başbakan Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de şantaj kasedi olduğunu iddia etti. Erdoğan isim vermeden İdris Naim Şahin’i işaret ederek, “bu seçimde buradan büyükşehir belediye başkan adayı olmayınca, olamayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti, biliyorum” dedi.

İdris Naim Şahin AKP’den 25 Aralık’ta istifa etmiş, istifa mektubunda da hükümeti “dar bir oligarşik kadro” olarak nitelemişti.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Ordu mitingindeki konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Aynı şekilde bu seçime giriyoruz. Bak ben burada söz veriyorum, var mısınız diyorum. Gelin bu seçimde Ak Parti birinci parti olmazsa ben genel başkanlığı bırakacağım. Partim birinci olmazsa ben bırakayım, arkamdan başka arkadaşlar gelsin. Birinci olmazsan bırakmaya var mısın? Yaptığım bütün mitinglerde bu çağrıyı yapıyorum. Hala cevap veremedi, veremez. Çünkü o nal topluyor nal. Varsın bunlar devam etsinler. Biz işimize bakacağız. Ordu’da bizim aramızda tutunamayan bazıları da sahaya çıkmış. Maalesef. Ak Parti’nin oylarını nasıl azaltırız diye sağda solda dolaşıyorlarmış. Hele hele bunların içerisinde bir tanesi var ki benim yaklaşık 45 yıllık beraber olduğum, tanıdığım, bildiğim ve onu da belediye başkan olduğum zaman genel sekreter yardımcısı yaptığım, daha sonra partide kurucu yaptım. Partimin genel başkan yardımcılıklarından bir tanesini ona verdiğim ve daha sonra bakan yaptığım birisi. Ama bu seçimde buradan büyükşehir belediye başkan adayı olmayınca, olamayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti, biliyorum. Şimdi bakıyorum ki şu anda unutmayın kardeşlerim ahlakı olmayan siyasetin millete, ülkeye faydası olmaz. İlkesi olmayan, hedefi, planı, projesi olmayan siyasetin Ordu’ya faydası olmaz. Kazanmak için değil kaybettirmek için siyaset yapılmaz. Bu ahlaksız, ilkesiz siyasettir."

"Pensilvanya kasetlerle CHP ve MHP’yi tehdit etti. Pensilvanya CHP ve MHP’nin eline kasetleri verdi. Montajları tutuşturdu. Onları sahaya sürdü. Şimdi CHP genel müdürü çıkmış 'Türkçe olimpiyatlarına giderim' demiş. Bence de çok hayırlı olur. Yanına bütün milletvekillerini alsın öyle gitsin. Yanına Tunceli milletvekillerini, Silivri’den çıkan milletvekillerini alsın öyle gelsin. Hatta orada birde slogan atsın 'Pensilvanya’nın askerleriyiz' desin. 'Hocamın izindeyiz' desin."