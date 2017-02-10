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BBC Türkçe

Erdoğan'dan 'İdam' sloganlarına yanıt: "16 Nisan sinyal olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idam cezasının geri getirilmesi taleplerine ilişkin referandumu işaret ederek, "İnşallah 16 Nisan bu işin sinyali olacaktır" dedi.

10 Şubat 2017 20:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasının getirilmesi taleplerine ilişkin referendum sonrasını işaret etti. Erdoğan, "İnşallah 16 Nisan bu işin sinyali olacaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmış ve Başbakan Binali Yıldırım da referandum tarihini 16 Nisan olarak açıklamıştı.

Başbakan Yıldırım: İnşallah 16 Nisan'da referandum yapılacak

Erdoğan Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada "16 Nisan'da tek vatan için 'evet', tek millet için 'evet', tek bayrak, tek devlet için 'evet' diyoruz" dedi.

Erdoğan kalabalıktan "İdam isteriz" sloganlarının yükselmesi üzerine, "İnşallah 16 Nisan bu işin sinyali olacaktır" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Benim askerimi, polisimi, korucumu şehit edenlerin akıbeti dediğiniz gibi idamdır. Bu karda kışta benim Mehmedim bu vatanı milleti korumak için neler yapıyor görüyorsunuz. Biz nasıl olur kanlarını yerde bırakırız. Onun için 16 Nisan'da 'evet'."

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