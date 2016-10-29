Erdoğan'dan "İdam isteriz" sloganlarına cevap: Yakın, yakın; inanıyorum ki Meclis'ten geçecek!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz sonrası gündeme gelen idam tartışmalarına ilişkin olarak "Yakın, yakın merak etmeyin. Ben inanıyorum ki idam teklifi Meclis'ten geçecek. Ben de onaylayacağım" dedi. Erdoğan, Gülen cemaati mensuplarına yönelik operasyonların süreceğine vurgu yaparak "Bölücü terör örgütünün ininde girdik, FETÖ'nün de inine gireceğiz" diye konuştu.

Ankara'da, Yüksek Hızlı Tren Garı açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne varsa hepsi Türkiye'de de olacak. Niye benim ülkemi karıştırıyorlar. Niye benim ülkemde benim vatandaşımın verdiği vergiyle 15 Temmuz darbe girişimi alçaklığını yapan kansızlar ortaya çıkıyor. Onlar alçak, onlar da vatanseverlik diye bir şey yok. Yakın, yakın. Ben inanıyorum ki idam teklifi Meclis'ten geçecek. Ben de onaylayacağım.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını hiçbir güç engelleyemeyecek. Biz bu engelleri teker teker aşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal'in çizdiği Misak-ı Milli birilerini rahatsız etti. Ben Lozan dedim rahatsız oldular. Burnumuzun dibindeki adalar bizimdi. O adalarda bizim eserlerimiz var. Bunların altına kim imza attıysa sorumludur sorumlu. Cumhuriyet'imizin kuruluşundan son 10 yıla kadar gelin 2.5 milyon kilometre kareyi orada kaybettik. Oralar kalsaydı 3.5- 4 milyon kilometre karelik toprak bizim olacaktı.

Birilerinin bizim topraklarımızda gözü var. PKK'nın yaptığı bu değil mi? Benim Mehmet'im Tendürek'te, Gabar'da bu vatan topraklarının korunmasının mücadelesini veriyor. Biz ne diyoruz hep tek bayrak, tek vatan, tek millet.

Ne işin var senin Pensilvanya'da, neden çekiniyorsun. Gelsene. Ben FETÖ'de kalanlara sesleniyorum. Öyle ya da şöyle yaptınız. Eğer hala oradalarda kalmaya devam ederseniz bilin ki bu halkın duvarına çarpacaksınız. Bu millet size bedelini ödetecek. Bölücü terör örgütünün inine girdik. FETÖ'nün de inine gireceğiz. Kimse kalkıp da bize mağdur edebiyatı yapmasın. Bunlar mağdur değil. Mağdur olan benim şehidimin ailesi. 2.194 gazimiz var. Şehidimiz bunlar. FETÖ değil. Onlar o gece neler yaptılar. Güneydoğu ve Doğu'da şehit olanlar. Onlar ve yakınları bizim mağdurlarımız.

Eğer biz bu oyuna gelirsek yarın torunlarımız evlatlarımız bize ne der. Onun için bu oyuna gelmeyeceğiz. Devletlerin ve milletlerin hayatlarında birçok değişimler yaşanır.

15 Temmuz gecesi Türkiye için Türk milleti için dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyet'imizin kuruluşundan bu yana tek parti milletimizi geçmişten koparmıştır. Çağın gereklerine uygun şekilde hareket etmekle bir sıkıntımız yok. Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz'dir.

O gece milletimiz kararlı bir duruş sergilemiştir. Darbecilerin ezana, bayrağa, Meclis ve Cumhurbaşkanı Külliyesi gibi sembolik alanlara saldırması bu sebeptendir. Ezandan seladan rahatsız olanlar var. Dün de vardı bugün de var bunu bilin. Onlar da bunun bedelini ödüyorlar.

*Onların bir hesabı var. Onlar zannediyorlardı ki helikopterler F16'lar her şeydir. Sen İstiklal Marşı'nı bilmiyor musun? Şimdi benim insanım benim milletim benim halkım benim kardeşim gövdesini siper etti mi etti, 16 saatte iş bitti mi bu milletle iftihar edilir. Bu millet zoru kolay kıldı. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yola böyle devam edeceğiz. 2023, 2053 Türkiyesinin yoludur. Asırlık cendereden çıkış yoludur. 15 Temmuz'u ülke içinde ve dışında çok iyi anlatmalıyız. Dostumuzu düşmanımızı da görme imkanını bulduk. Artık bizim için ne diplomasinin sahteliği sahte övgülerin parıltısı bir şey ifade etmiyor. Biz bize yüreğini kimler açıyor bakıyoruz. Irak'ta Suriye'de sıkıntımız mı var, biz çözeceğiz.

Terör örgütlerinin tepesine balyoz gibi ineceğiz. AB bize isteklerimizi vermiyor mı kendi işimize bakacağız. Ekonomide bizi zayıflatmaya mı çalışıyorlar hemen yeni pazarlar bakacağız. Hepsinin üzerine milletçe gideceğiz. Artık eski Türkiye yok. Bize çelme takan taş atan eksik olmayacak bu mücadeleyi hedeflerimize kilitlenerek yapacağız. Kazanacaksak, öleceksek adam gibi öleceğiz. Şehitlerimizi rahmetle yaadediyor. Cumhuriyet Bayramı'nımızı tebrik ediyorum.

Tüm emeği geçenlerden şahsım milletim adına Allah razı olsun diyorum. İnşallah buradan işletici firmaya bereketli kazançlar diliyorum"