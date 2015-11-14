Erdoğan'dan Hollande'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Paris'teki terör saldırılarıyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, öğle saatlerinde yaptığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'a taziyelerini iletti. Paris'teki saldırılardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Terörün dini, milleti, ırkı, vatanı olmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Fransa'nın yanında olduğunu, Türk halkının Fransızların acılarını paylaştığını söyledi. Görüşme sırasında, her iki liderin de terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği görüşme sırasında, Paris'teki olaylar nedeniyle Antalya'daki G-20'ye katılamayacağını, ancak zirve toplantısına Dışişleri ve Maliye Bakanlarını göndereceğini de söyledi. Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Hollande, BM İklim Değişikliği Konferansı vesilesiyle 30 Kasım'da Paris'te biraraya geleceklerine değinerek, terörün her türüne karşı işbirliğini sürdüreceklerini vurguladılar.