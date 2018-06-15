Erdoğan'dan HDP'ye: Yapılan ziyaretten neden rahatsız oluyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç'ta AKP'li milletvekilinin esnaf ziyareti sırasında başlayan ve ailelerin de dahil olmasıyla birlikte büyüyen, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin HDP'yi kast ederek, "Bizim Şanlıurfa Milletvekilimiz Kürt'tür. Onlar esnaf ziyareti yapıyordu. Milletvekilimizin abisi öldürüldü. Sana bir ziyaret yapıldıysa niye rahatsız oluyorsun. Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış, özgürlük diyorlar. Hepsi yalan" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bunların, bugüne kadar öldürdükleri insan sayısı yüzlerce. Bunlar değil miydi, Diyarbakır Belediyesi önünde Kürt anaları ağlatanlar. Kardeşlerim bizden böyle bir şey duydunuz mu?" şeklinde konuştu.

Erdoğan, birkaç gün içerisinde müjdeli haber vereceklerini belirterek, "Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık. Şimdi sırada Kandil var. Kandil'i bombalıyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak" dedi.

İstanbul Sultangazi'de konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Bu iş ustalık ister. Bakınız, şu ana kadar başta İnce olmak üzere bunların ağzından terörle mücadeleye ilişkin bir şey duydunuz mu? Niye? Bunların kitabında terörle mücadele yok.

- Ben buradan sesleniyorum. Biz FETÖ ile mücadele ediyoruz. İnce, diyor ki "Niye Edirne cezaevinde kalsın?" Kardeşim, sen nasıl insansın. Tutuklu olmayan bir başka aday bulamıyor musun da bunu cumhurbaşkanı adayı çıkarıyorsun. Şimdi ben burada Güneydoğulu kardeşlerime sesleniyorum. Ben bugüne kadar Kürt kardeşlerim dedim, ayrım yapmadım. Kardeşlerim, bizim değerlerimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Boşnak böyle bir ayrım yok. Biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik. Rabbimizin emri bu. Ayrım yapamayız.

- Kardeşlerim, Doğu'ya sesleniyorum. Bu Erdoğan Türk, Kürt ayrımcılığı yaptı. Bu Demirtaş denilen zat, 7 Haziran olaylarında benim Diyarbakır'daki kardeşlerimi sokağa döktü mü? Benim 53 Kürt kardeşlerim öldürüldü mü? Benim Kürt kardeşlerim bu oyunu siz bozacaksınız.

- Kardeşlerim, unutmayın. Hiçbir zaman zul ile ada olunmaz. Biz her zaman mazlumların yanında yer alacağız. Dün bizim Şanlıurfa Milletvekilimiz Kürt'tür. Onlar esnaf ziyareti yapıyordu. Urfa milletvekilimizin abisi öldürüldü. Sana bir ziyaret yapıldıysa niye rahatsız oluyorsun.

- Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış, özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların, bugüne kadar öldürdükleri insan sayızı yüzlerce. Bunlar değil miydi, Diyarbakır Belediyesi önünde Kürt anaları ağlatanlar. Kardeşlerim bizden böyle bir şey duydunuz mu?

- 8 gün sonra demokrtaik bir şekilde sandıkta bunlara hesabını sormaya var mısınız? Bu seçim var ya bu ülkede 81 milyonun huzuru için. Geçen Diyarbakır'daydım. O Diyarbakır ne güzel olmuş. Dört gidiş, dört geliş. İstanbul'da böyle yollar yok.

- Kardeşlerim, bakınız Muharrem, Kudüs meselesini bile istismar etti. Afrin'e ne dediler, "gitmeyin". Biz ne dedik, "gideceğiz". Gittik mi, gittik.

- Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık. Şimdi sırada Kandil var. Kandil'i bombalıyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak.

- Bay Muharrem ben başkomutanım, başkomutan.