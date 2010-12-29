-ERDOĞAN'DAN HASİP KAPLAN'A DAVA ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' gerekçesiyle BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan aleyhine, 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Kaplan'ın, 11 Aralık 2010 tarihinde, KKTC Yeni Kıbrıs Partisi'nin Lefkoşa'da düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Erdoğan'ın şahsiyet haklarına tecavüz niteliğinde, şeref, haysiyet ve onuruna yönelik tahkir ve tezyif edici isnat ve ithamlara, fevkalade ağır, katlanılması ve tahammülü gayrı kabil hakaretlere yer verdiği'' ileri sürüldü. Kaplan'ın söz konusu konuşmasında kullandığı ifadelerin ve ithamların, ''haksız ve hukuka aykırı birer saldırı'' olduğu iddia edilen dilekçede, ''Eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadelerle tamamen Erdoğan'ı karalamaya yönelik bu asılsız ve mesnetsiz ithamların kabulü ve hoş görülmesi mümkün değildir'' denildi. Hasip Kaplan'ın, bu ifadeleriyle eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçede, Kaplan'dan, yasal faiziyle birlikte 20 bin TL manevi tazminat talep edildi.