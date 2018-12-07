Erdoğan'dan "Hakan Fidan'ın ABD Kongresi'nde sunum yapmasına" ilişkin açıklama: Haberdar değilim

MİT Başkanı'nın ABD Kongresi'nde sunum yaptığı haberlerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında, "Biz, bu son Latin Amerika seyahatlerinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı. Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Böyle bir bilgilendirmenin yapıldığından haberdar değilim ama Kanada seyahatinden haberdarım" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, yerel seçimlerde de ittifakta bulunduğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu hafta içinde görüşeceklerini açıkladı.

MHP ile kurdukları Cumhur İttifakı'nı kıskanan bazı oluşumların olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize, milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor.Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız, bu hafta içinde Bahçeli'yle bir araya gelebiliriz" diye konuştu.

"Hakan Fidan ABD Kongresi'nde sunum yaptı" iddiası hakkında da açıklama yapan Erdoğan, "Haberdar değilim, böyle bir gelişme olmuş olabilir" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda askerlik süresine ilişkin gündeme gelen 'kısalacağı' iddialarının da sorulduğu Erdoğan, "Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bu işin sorumlusu Milli Savunma Bakanımız. Onlar çalışmayı yapacaklar. Bize sunumlarını yaptıktan sonra uygundur, uygun değildir bunu söyleyeceğiz" sözlerini kaydetti.