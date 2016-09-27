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Dünya

Erdoğan’dan Gürcistan’a kumarhane baskısı

Gürcistanlı muhalifler Türkiye’nin Acaristan’ı işgal hazırlığında olduğunu iddia etti

27 Eylül 2016 16:08

Gürcistan’da 8 Ekim’de yapılacak parlamento seçimlerinde propaganda savaşları dozunu arttırırken, “komşu” Türkiye gittikçe daha fazla “seçim malzemesi” olmaya başladı. Muhaliflerin Türkiye aleyhtarı  TV reklam filminden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gürcistan’daki kumarhanelerin kapatılması için baskı yaptığı iddialarına kadar pek çok konu gündemde...

turkrus.com’un Kommersant’tan aktardığı habere göre, Rustavi-2 kanalında “Yurtseverler Birliği” adlı muhalefet partisinin reklamı, gelen şikayetler üzerine “anti Türk karakter taşıdığı” gerekçesiyle incelemeye alındı.

Reklamda, Türkiye’nin Gürcistan’ın Müslümanların yoğun olduğu Acaristan Otonom Cumhuriyeti’ni işgale hazırlandığı iddia ediliyor.

 

“Kumarhaneleri kapatın”

 

Diğer yandan Gürcistan’da iktidarın gerçek sahibi ve perde arkasındaki “gri kardinali” sayılan milyarder işadamı, eski başbakan, iktidar partisi Gürcistan Rüyası’nın kurucusu Bidzina İvanişvili, tartışmalı reklam filmine değinirken ironik bir üslup kullanarak, Türkiye’nin Gürcistan’ı "tehdit ettiğini", ancak bunun askeri değil ekonomik olduğunu söyledi.

Partisinin seçim kampanyası sırasında gazetecilere konuşan İvanişvili, Erdoğan’ın kendilerine "ya Gürcistan topraklarındaki kumarhanelerin kapatılması ya da Türk vatandaşlarının girişlerinin yasaklanması için" baskı yaptığını söyledi. 

Gürcü politikacı, “Şahsen bana kalsa kapatırdım ama bu sektöre büyük yatırımlar yapıldı. Ayrıca Gürcistan'da turizme ve halkın gelirine büyük katkısı var” dedi.

Haberde ayrıca Gürcü tarafının, KKTC’de kumarhanelerin açık olmasını ve Türk vatandaşlarının yoğun ilgisini hatırlatarak bu isteğe karşı çıktıkları belirtildi.

Kommersant’a konuşan bir Gürcü kaynak, Erdoğan’ın kumarhanelerin kapatılması talebini “saygılı bir şekilde ama net olarak” ortaya koyduğunu, çok sayıda Türk vatandaşının kumar oynamaya Gürcistan’a gitmesinden yakındığını ve bunun “Türk halkının kabul ettiği etik anlayışa aykırı olduğunu” aktardığını söyledi.

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