Erdoğan'dan Gül'e bayram ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül'ü Tarabya Köşkü'nde ziyaret etti.

Saat 16.15'de Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan yolda aracını durduran bir genç kızın kitabını imzaladı.

Erdoğan'ın konvoyu ardından Avrupa yakasına geçti. Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk kez Tarabya Köşkü'ne gitti. Erdoğan çiftinin halen Tarabya Köşkü'nde oturan Gül çiftine bayram ziyaretinde bulundukları öğrenildi. Tarabya Köşkü'nün girişinde Cumhurbaşkanlığı Forslu Bayrağın olmaması dikkat çekti.