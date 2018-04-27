Erdoğan'dan Gül yanıtı: Bizden de birilerini kandırabilirler, isim isim biliyorum, görüşenleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da gidilecek erken seçimde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olası adaylık iddialarına ilişkin olarak parti kurmaylarına "Üzüldüm. Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum, görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını" dedi.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK ve MKYK toplantılarında, erken seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Yeni bir başlangıç yapacağız. İddialarımız olacak. Demokrasi ile ilgili sorunlarımız var. Bu konularda adım atılacak. Bunlar manifestoda olacak. Yatırımlarımız var, devam edenler var, yeni projeler de olacak" ifadesini kullandı.

"Mutlaka temayül yapılsın" diyen Erdoğan, "Bu konuda tecrübelerimiz var. Kısa süre içinde tamamlanacak. Daha sonra komisyonlarda değerlendireceğiz. Mevcut milletvekilleri hariç, eski bakan ve milletvekilleri de aday adayı oluyorsa, onlar da temayüle girecek. Ayrım yapılmayacak" diye konuştu.

"Aday olmak isteyenle kamu görevlileri ile ilgili kimseye bir garanti vermedim. Bir memura adaylık garantisi diye bir şey yok. Ayrıca bürokratlar neyse bakan yardımcıları da aynı. Onların da garantisi yok" açıkmasında bulunan Erdoğan şöyle devam etti:

"3 dönem kuralını mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışacağız. Teşkilatlardan da çok fazla aday olmasın. Teşkilatları boşaltmayın."

Erdoğan, propaganda döneminde mitinglerin yanı sıra televizyon programlarına da katılacak. AK Parti'nin takvimine göre aday tanıtımı ve seçim bildirgesi 29 Mayıs'ta Ankara Arena'da gerçekleştirilecek."