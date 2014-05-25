Erdoğan’dan gövde gösterisi



Köln kentini ortadan ikiye bölen Ren nehrinin bir yakasında Başbakan Erdoğan ve AKP hükümetinin politikaları on binlerce kişi tarafından protesto edilirken, diğer yanda bulunan Lanxess Arena önünde ise binlerce Erdoğan taraftarı, ellerinde Erdoğan ve ‘Rabia' işaretinin bulunduğu pankartlar, bayraklar ve sloganlarla Başbakan Erdoğan'ın gelmesini bekliyordu. Başbakan Erdoğan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 10. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yapacağı Almanya ziyareti, etkinlik öncesinde Almanya'da büyük endişe ve tepkiyle karşılanmıştı. Ancak Erdoğan taraftarları, bütün bu tartışmalardan fazla etkilenmemişe benziyordu.

Türkiye sevgisi

Saatler öncesinden etkinliğin düzenleneceği alan etrafında toplanmaya başlayan Almanyalı Türkleri ‘mütedeyyin, muhafazakâr' gibi sıfatlar ile betimlemek oldukça zor. Zira gençlerden yaşlılara, kadınlardan erkeklere, tesettürlü kadınlardan, mini eteklilere kadar geniş bir kitleyi içinde barındıran bu kitleyi Lanxess Arena önünde buluşturan ideolojileri değil, içlerindeki Türkiye sevgisiydi. Ve onlara göre Türkiye'ye olan bu sevgilerini en iyi yansıtan isim de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Özellikler gençler, çeşitli sloganlarla Erdoğan'a desteklerini tabir caizse avaz avaz haykırıyordu.

Peki, Gezi protestolarından bu yana artan, Soma faciası ile doruğa çıkan muhalefetten hiç mi etkilenmemişlerdi? Onları Erdoğan'a bağlayan neydi? 19 yaşındaki genç bir kadın, “Bizim vatanımızı, bizim ülkemizi ilerletiyor. Gücümüzü dünyaya gösteriyor, ondan önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında o kadar fark var ki…” diyordu. Başka bir Erdoğan taraftarı da, ”Şimdiye kadar Türkiye'de gelen tek düzgün adam. Şimdiye kadar yapılan değişiklikleri insan görüyor. Biz aptal değiliz, öyle deniyor bize ama değiliz. Sosyal sigortalar, hastaneler, okullar olsun.. Enflasyon düzeldi” sözleriyle Erdoğan'ın beğendiği politikalarını özetliyordu. 22 yaşındaki Köln'de yaşayan başka bir genç kadın ise “Türkiye son yıllarda çok gelişti. Ayrıca bizi çok destekliyor, artık Avrupa'daki Türkler de destekleniyor. Bizim için de gurur verici bir şey, biz de kendimizi emin hissediyoruz artık. Burada artık boynu bükük bir biçimde dolaşmıyoruz. Bizim için de artık bir güven duygusu oldu ve daha dik yürüyebiliyoruz” sözleriyle düşüncelerini anlatıyordu.

Bu sözler belki de Erdoğan'ın Almanya'da Lanxess Arena'yı hınca hınç dolduran ve ‘Türkiye artık eski Türkiye değil' dediğinde çılgınca alkışlayan insanların onu neden bu kadar sevdiğini ve desteklediğini de anlatır nitelikte. Zira Başbakan Erdoğan da konuşmasında Almanya'daki Türklere artık yalnız olmadıkları mesajını güçlü bir şekilde, defalarca verdi. Onlara gurbetteki çalışmaları için teşekkür eden Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek'in gurbetteki zorluklara dair bir şiirinden alıntılar yapmayı da ihmal etmedi. Salondaki kalabalık kendilerine teşekkür edildikçe, Erdoğan “Size Türkiye'den mesajım var, size kardeşlerinizin, ailenizin selamını getirdim” dedikçe daha da coştu, bu coşku “Siz işçi olarak kalmadınız, işletmeler açtınız, istihdam sağladınız” sözleriyle doruğa çıktı. Bayraklarla ve pankartlarla donatılmış salonda Başbakan Erdoğan, bunca yıldır sevgiden, ilgiden yoksun bırakılmış çocuğuna sarılan bir baba kadar sevgi ve saygı gördü. Soma'da hayatını kaybeden 301 işçi için birlikte Kuran okundu, birlikte dualar edildi.

Konuşmasında uyum mesajı

Başbakan Erdoğan merakla beklenen ve Alman siyasetçiler tarafından ‘itidalli olması' çağrısı yapılan konuşmasında, Almanya'daki Türklere olduğu kadar Soma'dan, son zamanlardaki haberleri ile Erdoğan'ın tepkisini çeken ‘Der Spiegel' dergisine uzanan, gündemin neredeyse tüm sorunlarına değindiği açıklamalar yaptı. AB'ye tam üyelik hedefinin sürdüğünü belirten Erdoğan, “Türkiye'siz Avrupa” eksiktir diyerek, Avrupa'da yaşayan Türklere bir jest daha yaptı. “Asimile olmayın, ancak entegre olun; Almancayı mükemmel bir şekilde öğrenin” diyen Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek ‘Oy vermek sizin en tabi hakkınız” sözleriyle, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanılması çağrısı yaptı.

Binlerce kişinin Başbakan Erdoğan'a bağlılığını sergilediği ve hep bir ağızdan destek mesajları verdiği Lanxess Arena'daki UETD buluşması, olaysız bir şekilde sona erdi. Etkinlik biterken, herkes ellerinde bayraklar, gururunun okşanmış olmasının verdiği hazla evinin yolunu tutuyordu. Öte yakada cereyan eden protestolar ise birçoğuna göre sadece ‘Türkiye'nin huzurunu bozmaya' yönelikti…