Erdoğan'dan görevden uzaklaştırılan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı için açıklama: Su kaçağı var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulanacağı Fransa'ya hareket etmeden önce açıklama yapıyor. Erdoğan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için, "Bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var" yorumunu yaptı.

Erdoğan Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konularda İçişleri Bakanlığı'nın sürekli olarak müfettişlerle yaptığı kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin bilgileri dahilinde olabileceği gibi özel mülkiye müfettişleriyle ilgili olanlar ise istihbartla ilgili atılan adımlardır. Bundan bihaber olanlar çıkıyor konuşuyor. Bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. İşadamlarımız çok açık konuşuyorum, kendilerinden rüşvet talebinde bulunduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Bundan kaçarsanız görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız. Burada da böyle bir süreç söz konusu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Türkiye ve Fransa arasındaki iş birliğinin bölgesel ve uluslararası barış bakımından da hayati önem taşıdığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Macron ile pek çok konuda esasen yakın irtibat halindeyiz, temas halindeyiz. Kapsamlı ve güçlü bir ortaklık temelinde, özellikle bu ziyareti çok önemsiyorum.

Bu ziyarette de çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak. Bu ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacağımız bir ziyaret olacak. Bu istişarelerimizi kendileriyle sürdüreceğiz. İşbirliğinin hayati önem taşıdığına inanıyorum. Ziyaretim sırasında Sayın Macron ile ekonomi, ticaret, savunma sanayi, terörle mücadele gibi iki ülke için de öncelik taşıyan alanlarda iş birliğini ele alacağız. AB ve Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeleri de ele alacağız.

Kabine revizyonu iddiaları

Doğruluk payı yok.

Murat Hazinedar'ın görevden alınması

Bu konularda İçişleri Bakanlığı'nın sürekli olarak müfettişlerle yaptığı kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin bilgileri dahilinde olabileceği gibi özel mülkiye müfettişleriyle ilgili olanlar ise istihbartla ilgili atılan adımlardır. Bundan bihaber olanlar çıkıyor konuşuyor. Bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. İşadamlarımız çok açık konuşuyorum, kendilerinden rüşvet talebinde bulunduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Bundan kaçarsanız görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız. Burada da böyle bir süreç söz konusu.

Hakan Atilla davası

Şu anda çok ciddi bir kumpas zinciri içerisinde bir süreç var. Sadece hukukta kumpas değil ekonomik alanda da kumpas var. Hakan Atilla meselesinde ABD'ye girişinde daha önceden bir engellemeyle karşılaşmıyor, yedinci girişinde alınıyor. Şu verilen kararın bile çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz. Halkbankası'nın kendisiyle bu davanın ilgisi yok. Çok daha çirkin olanı bu davalarda süreç çok farklı işletildi. ABD'nin adalet anlayışı bu ise o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını gözden geçirmeli. Böyle bir adalet anlayışı olamaz. Dünyaya da adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Rıza Zarraf konusunda yapılmakta olanlar dönenler... Onu geç bir tarafa bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar, sene 99 o günden bu güne kendilerine tahsis ettikleri arazide yaşatacaklar. Aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç maalesef böyle işleyecektir."

Saadet-CHP görüşmesi

Bu kendilerine göre bir iade-i ziyarettir. İnsani bir görevdir. Değerlendirmesi bizim tasarrufumuzda değildir. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir.

Kadına şiddet olayları

Bunlar cani, insanlıktan nasibini almış değil. Bu son dönemde yaşadıklarımız, TV'de bunları izlediğimiz zaman medyayı mı suçlasak diyoruz? Toplum bir bunalımın içerisine giriyor. Bunlar zerre kadar insanlıktan nasibini almış değil. Bunu gördüğünde bazı vatandaşlarımız idam diyor. O yavruları nasıl öldürürsün. Sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu? Hemen yorumlar başlıyor, ruhsal bunalıma girmişti vs. Ruhsal bunalıma girmeden bunu yapan da var. Toplumsal tepkiler çok önemli. Onları yalnızlığa itmek veya psikolojik sıkıntıdan çıkarmak için yakınlarının önce adımları atması gerekir. Bu noktada dini eğitimin de ben önemli olduğunu ifade etmem lazım. Burada Diyanet'e düşen önemli görevler var."