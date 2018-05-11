Erdoğan'dan gençlere: Size bakınca hatırlıyorum; sporla, şiirle, sanatla, kültürle iç içe bir hayat sürüyordum

16 Nisan halk oylamasında seçme ve seçilme yaşının 25'ten 18'e çektiklerini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen başka bir parti yok" dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, "Size bakınca hatırlıyorum, sporla, şiirle, sanatla, kültürle iç içe bir hayat sürüyordum" diye konuştu.

"Benim göreve geldiğimde Ümraniye'de çöplük faciası vardı" diyen Erdoğan, "Kim vardı o zaman, CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir" ifadesini kullandı. Erdoğan sözlerinin devamında da, "CHP susuzluktur. İstanbul'a geldiğimde su yoktu, benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu. 180 kilometreden su getirdik, bizden sonra su problemi kalmadı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da AKP'nin olağan 5. Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz gençlerimizin enerjisiyle, dinazimiyle, desteğiyle bu günlere geldik. Türkiye'ye demokrasi, hak ve özgürlüklerler sınıf atlattık, gençlerimizden aldığımız güçle. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyerek reform üzerine reform yaptık. Gençelrimizden aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimzii ilan ettik, hayata geçirmemnin mücadelesini verdik. Gençlerimizden aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimizi ilan ettik. 2053, 2071 vizyonlarımızı kendilerine emanet ettik. Gençler size inanan AK Parti, sizinle bu yolda yürüyen AK Parti, yarının modern Türkiyesini gençlerle beraber inşa edecek olan yine AK Parti. Başbakan olduğumuzda ilk olarak gençlerin seçilme yaşını 30'dan 25'e düşürmek oldu. Sonra bununla da kalmadık 16 Nisan halk oylamasıyla gençelrin seçilme yaşını 18'e indirdik. zor olan seçilmek değil, seçmektir dedik. Öyleyse seçme ve sseçilme yaşı 18 olamlıdır deidk. Gneçliğimize inandığımız ve güvendiğimiz için seçme ve seçilme yaşını indirdik. Gençler, size inanan ve sizinle bu yolda yürüyen Ak Parti.

"Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen, itibar eden bir başka parti yoktur.

"Gençler, 24 Haziran'da size güvenmeyenlere, sizinle aynı yolda yürümekten imtina edenlere derslerini vermeye hazır mısınız? Beden ölür, çürür cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana bakın siz. Gençler 24 Haziran'da haktan hakikatten yana bakmaya hazır mısnız?

"Gelin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerle birlikte hayata geçirelim"

"Geçtiğimiz hafta seçim manifestomuzu milletimizle paylaştık. Gençlerimize özel bir ithamımız vardı. Gençler şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Size emretmeyeceğiz, dikte etmeyeceğiz. Sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte çalışacağız. Medeniyetinizi, tarihinizi, kültürünüzü en iyi şekilde öğreneceksiniz. Gelin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerle birlikte hayata geçirelim.

"21 yaşında Fatih olmaya var mısınız?"

"Ailenize sıkı sıkı sarılın. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Arkadaşını söyle bana, senin kim olduğunu söyleyeyim. Spor ile ilişkinizi kesmeyin. Sosyal medya, ve bilgisayarın hayatınızda kapladğı yeri takip ediyorum. Bu bilgilerinizi, birikiminizi, arkadaşlarınız ile ailenizle harmanladığınızda daha da gelişeceğinize inanıyorum. 21 yaşında Fatih olmaya var mısınız? 25 yaşında Kanuni olmaya var mısınız? Böyle bir misyona talip olmak kolay değil. Bu, Osman Gazi'nin 24 yaşındaki devlet kurduğu birikime, Fatih'in 21 yaşında İstanbul'u fethettiği bilgiye sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor. 15 Temmuz'da milletimiz yürüdü, sizler yürüdünüz arkamızdan. İleride sizler yürüyeceksiniz, millet yürüyecek arkanızdan.

"Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki zaferi bizler için çok önemli. Bu salondakilerin çoğu AK Parti iktidara gelince belki ilkokula bile başlamamıştı. Sizler AK Parti'nin inşa ettiği ülkede büyüdünüz. Bir de babanızın, bizlerin yaşadığı, orta yaşın üzerindeki herkesin yaşadığı ülke var. Bu iki ülke arasında çok fark var. İktidara gelirken milletimize, adalet, sağlık, tarım, dış politikada farklılık olacağı sözünü verdik. Eğitimde Cumhuriyet tarihinin tamamında 343 bin derslik yapıldı. Biz 16 senede 284 bin derslik ilave ettik.

"Arkadaşlarımızla nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğimizi tartışıyorduk. İdeallerimiz, projelere dönüşüyordu. Milletimizin teveccühü ile görev üstlenince de sorumluluk geldi. Benim göreve geldiğimde Ümraniye'de çöplük faciası vardı. Kim vardı o zaman, CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir. CHP susuzluktur. İstanbul'a geldiğimde su yoktu, benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu. 180 kilometreden su getirdik, bizden sonra su problemi kalmadı. Sonuçta da 16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı. Tüm insanlık ve ülkemiz için hayaller kurun. Ancak bu şekilde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasında görev alabilirsiniz. Ben sizden gençlik ateşinizden vazgeçmenizi değil, tam tersi gençlik ateşinizi, aileniz, milletiniz, ülkeniz için daha da harlamanızı istiyoruz. Sizin gibi yol arkadaşlarım oldukça bırakın seçimi, aşılmayacak hiçbir dağ, çözülmeyecek hiçbir sorun görmüyorum."

"Bunlar bir de parti kurarak benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler"

Öncesinde Ankara Spor Salonu'nun önünde toplanan vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Hak ve özgürlükler bizimle geldi" dedi. Kürtlere yönelik olarak konuşan Erdoğan, "Bunlar bir de parti kurarak benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler" diye konuştu.

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Erdoğan, vatandaşlara seslenmeden öcne AKP'nin seçim şarkısı 'Er oğlu Erdoğan' da ilk kez vatandaşlara dinletildi. Şarkının başlangıcında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okuyor. Çelikten'in seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Kutlu bir toprak, şanlı bir ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor, durmadık biz hiç, hep yola devam, hizmet aşkı hiç bitmiyor, yerlisiyle millisiyle, vatan millet el ele, yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle, varmak için menzile, kalktı şaha Türkiye, biz özünden tanırız er oğlu Erdoğan'ı, yiğit bir anadan doğan, er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan."