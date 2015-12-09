Erdoğan’dan 'Gencebay' yorumu: Bazı özel yaşadıklarım var ki…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde müzik alanında ödül alan Orhan Gencebay için “Bir dönem çok avami olarak görülen veya gösterilen, yok edilmeye çalışılan bir müzik türünün en kıymetli temsilcisidir” dedi. “70'lerin 80'lerin o sıkıntılı dönemlerinde Orhan Gencebay müziğiyle karşılaşılmasının olağan bir durum” olduğunu söyleyen Erdoğan, “1990'lardan sonra biz özellikle bunu çok daha farklı yaşadık. Hatta bazı özel yaşadıklarım var ki, bunu burada söylemem yanlış olur, gerçekten yanlış anlaşılır” şeklinde konuştu.

Habertürk’te yer alan habere göre; ödüller, sinema dalında Münir Özkul’a, edebiyat alanında, “Gül yetiştiren adam” olarak bilinen Rasim Özdenören’e, müzik alanında Orhan Gencebay’a, sosyal bilimler ve tarih alanında Mehmet Genç’e, geleneksel sanatlar alanında Hüseyin Kutlu’ya, "Kültür ve Sanata Vefa" dalında Cemil Meriç’e verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Sayın Orhan Gencebay, bir dönem çok avami olarak görülen veya gösterilen, yok edilmeye çalışılan bir müzik türünün en kıymetli temsilcisidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende Erdoğan ödül kazanan bazı isimler hakkında şunları söyledi:

"Sayın Münir Özkul 75 yılı bulan sanat hayatını bulan bir sanat çınarımızdır. Münir Özkul'u farklı kılan geleneksel temaşa sanatımızı temsil etmesidir. Mizahımızı ve sanatı en yalın haliyle sanatına yansıtan Münir Özkul'un yeni nesiller arasında da seviliyor ve sayılıyor olmasını buna bağlıyorum. Kimi zaman fakir ama gururlu, kimi zaman cefakar bir öğretmen olarak hafızalarımızdaki yerini koruyacaktır. Kendisine Allah'tan şifalar diliyorum.

Sayın Özden Ören yedi güzel adamdan biridir. Bir neslin değil, nesillerin ağabeyidir. Kendisi 75 yıllık hayatına başarılı bir bürokrasi dönemi, onlarca deneme, gazete, kitap; her biri birer efsane olan edebiyat dergileri sığdırmış efsane bir isimdir.

Sayın Orhan Gencebay, bir dönem çok avami olarak görülen veya gösterilen, yok edilmeye çalışılan bir müzik türünün en kıymetli temsilcisidir. Köklerini, ritmini, tınısını bu coğrafyadan aynı zamanda insanımızın günlük hayattaki isyanını, ümitlerini, beklentilerini içermektedir. Milletimiz kendisine sahip çıkmış, bağrına basmıştır. 70'lerin 80'lerin o sıkıntılı dönemlerinde Orhan Gencebay müziğiyle karşılaşmamız olağan bir durumdu. 1990'lardan sonra biz özellikle bunu çok daha farklı yaşadık. Hatta bazı özel yaşadıklarım var ki, bunu burada söylemem yanlış olur, gerçekten yanlış anlaşılır. Verilen bu ödül, kendisine yapılan haksızların telafisi manasına geldiğine inanıyorum.

Mehmet Genç hocamızı ülkemizin en önemli değerlerinden biri olduğunu kabul ediyorum.

"Kuran Mekke'de indi, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı." Bugün bu sözün hala geçerliliği varsa, bunda da Hüseyin Kutlu'nun çok büyük katkısı vardır. Hat sanatı tarihimizde büyük öneme sahip. Birçok şehirlerimizdeki abide camilerimiz hat sanatının en güzel örnekleriyle dolu. Hattat Hüseyin Kutlu hocamız, lafzıyla yazısıyla hat sanatını ilim irfandan damıtarak bugüne ve gelecek nesillere taşıyan bir sanatkarımızdır.

Rahmetli Cemil Meriç geride nesiller boyu okunsa, tartışılsa bitmeyecek bir hazine bırakmıştır. Üstadımız insandan başlayarak pek çok kavramı yorumlayışıyla hayata bakışıyla hayatımızda nev-i şahsına münhasır bir yer edinmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bu kültür, fikir insanlarına ödüllerini veriyoruz. 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'ni vereceğimiz sanatçılarımıza tebriklerimi, şükranlarımı sunuyorum”