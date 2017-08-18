Erdoğan'dan gazeteciye 'çocuk' sorusu: Gerekli adımları attınız mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik olarak "Torununuz oldu, adı Canan Aybüke. Siz mi koydunuz adını?" diye soran gazeteciye "Benim milletimin sayısının yükselmesi lazım. Darısı sizin de başınıza. Bilmiyorum gerekli adımları attınız mı? Atın artık" yanıtını verdi.

Erdoğan daha önce de vatandaşlara yönelik olarak "En az üç çocuk" çağrısında bulunmuştu; "Üç çocuk yapın' diye ben demiyorum, Rabbim öyle istiyor" iddiasını ileri sürmüştü. Erdoğan'ın sözleri, kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

-Torununuz oldu, adı Canan Aybüke. Siz mi koydunuz adını?

"Kızım koydu adını, eşiyle beraber. Çok tatlı, çok hoş. Allah'ım inşallah bunların sayısı daha da çoğalsın. Benim milletimin sayısının yükselmesi lazım. Darısı sizin de başınıza. Bilmiyorum gerekli adımları attınız mı? Atın artık."