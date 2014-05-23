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Erdoğan: 77 milyonun yüzüne tükürmesi gereken insanlar!

Başbakan Erdoğan, Soma faciasına ilişkin yaptıkları yorumlar nedeniyle eleştirdiği köşe yazarlarına karşı çağrı yaptı!

23 Mayıs 2014 14:33

Başbakan Tayyip Erdoğan, Soma faciasına ilişkin yaptıkları yorumlarıyla tartışmaya yol açan Hürriyet gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ile Melis Alphan, Posta yazarı Yazgülü Aldoğan ve Zaman gazetesi Ali Ünal'ı yine hedef gösterdi. Erdoğan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a göndermede bulunarak, “Onlara müstehaktır, diyen köşe yazarlarının insanlıktan nasibi olabilir mi? Bunlar da ne insanlık ne vicdan var. Onu gazetesinin köşesinde yazdıranda da vicdan yok ki" dedi. "Başka bir şey olsa ayağa kalkıyorlar" diyen Erdoğan, "301 şehidimize bu hakareti edenler, 77 milyonun yüzüne tükürmesi gereken insanlarıdır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "AKP’ye oy verdiler, başlarına musibet geldi" dediğini ittia ettiği Ali Ünal için ise, "Allah’ın iradesini kendinde görecek kadar aşağılık birisi. Bütün mesele ‘kılavuzu karga olanın’ meselesi. Kargaya da hakaret etmeyelim" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

Bir yazar, güya bayan

 

“Onlara müstehaktır diyen köşe yazarlarının insanlıktan nasibi olabilir mi? Bunlar da ne insanlık ne vicdan var.

Onu gazetesinin köşesinde yazdıranda da vicdan yok ki. Başka bir yazarda güya bayan. Ne şehittir, ne gazi ardından Niyazi diyor… Güya kadın…

Hani kadın hakları dernekleri, başka bir şey olsa ayağa kalkıyorsunuz. Neden ayağa kalkıp bunların yüzüne tükürmüyorsunuz? 301 şehidimize bu hakareti edenler, 77 milyonun yüzüne tükürmesi gereken insanlarıdır.

301 kardeşimizin ailelerinin bunlara dava açması lazım. 50 kadar dava açan var ama hepsinin açması lazım.

Yine bir bayan Soma’ya yardım etmeyin diyor, bunların evi var diyor. Sen kimsin ya sen kimsin?

 

'Üflüyorsun, üfleniyorsun, üfürüyorsun'

 

Sende zaten vicdan yok. Üflüyorsun, üfleniyorsun, üfürüyorsun kurulu tezgahında.

Bunların en ücret aldığını nasıl bir hayat sürdüğünü biliyor musunuz?

Ak Parti’ye oy verdiler, başlarını musibet geldi diyor bir terbiyesiz. Allah’ın iradesini kendinde görecek kadar aşağılık birisi. Sen bunu nasıl söylersin.

Yaşanan her musibet bir siyasi irade sebebi öyle mi? Sormak lazım acaba siz önceki musibetlerde oylarınızı kime.

Bunlar ne akılsız, ne densiz adamlar ya… Ellerinde kalem gidiyorlar.

Ama zihniyet bu, anlayış bu. Bütün mesele ‘kılavuzu karga olanın’ meselesi. Kargaya da hakaret etmeyelim…

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