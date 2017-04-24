Erdoğan'dan Fransız siyaset bilimci Defarges hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'a yönelik suikast ihtimalinden bahseden Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Defarges'ın Türk Ceza Kanunu'nun 310. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı" suçunu işlediği iddia edildi.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, suç duyurusu dilekçesinde Defarges'ın Türkiye'ye gelmesi durumunda akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi.

Aydın, akıl sağlığı yerindeyse Defarges'ın "PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ilişkisinin ve suikast talimatını kimlere verdiğinin araştırılmasını" talep etti.

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Siyaset Bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges Fransa'da katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'ın referandum sonuçlarına yönelik hukuki itiraz yollarını kapattığını belirttikten sonra "Ya iç savaş ya da söylenmesi zor bir hipotez, Erdoğan'ın öldürülmesidir. Böyle bir ortamda suikastı unutmayalım" demişti.

Programın sunucusunun suikastı meşru göstermeme uyarısının ardından Defarges yüz yıllardır adil olmayan liderlerin suikast ile öldürüldüğünü söylemişti.

Defarges daha sonra televizyondaki yorumları nedeniyle özür dilemişti.