-ERDOĞAN'DAN FRANCE 24'E DEMEÇ ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayısta Gazze'ye uluslararası yardım filosuna düzenlediği baskında 9 Türkün ölümüne neden olan İsrail'in, özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiği talebini yineledi. Başbakan Erdoğan, Fransız televizyon kanalı France 24'e yaptığı açıklamada, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesiyle ilgili bir soruya, "İsrail özür dilemeli, tazminat ödemeli, sonra görüşmeye başlayabiliriz" diye yanıt verdi. İsrail-Türkiye ilişkilerinin şu andaki durumunun tek sorumlusunun İsrail olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan, "Başka insanlara yardım etmeye çalışan ve tüm dünyadan yolcular taşıyan Türk bandıralı bir gemiye, havadan ve denizden yapılan saldırılar nasıl unutulur?" diye sordu. Başbakan Erdoğan, İsrail saldırısının uluslararası sularda yapıldığını belirterek, "Silah buldular mı? Hayır... Öyleyse böyle bir davranış için hiçbir mazeret yoktur" dedi. -"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ" Başbakan Erdoğan, Brüksel'in Türkiye'nin AB adaylığıyla ilgili ilerleme raporu konusunda da, Türkiye AB üyesi olmadıkça, AB'nin de "küresel bir aktör" olmayacağını söyledi. Erdoğan, "Türkiye, AB üyesi olması halinde, AB ile 1,5 milyar Müslüman arasında bir köprü olacak. Avrupa Birliği böyle bir fırsatı tepiyor. AB'ye girerek yük olmayacağız. Tam tersine bazı yüklerin kaldırılmasında AB'ye yardımcı olacağız" diye konuştu.