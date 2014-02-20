Erdoğan'dan Hakan Fidan'a: Savcı çağırırsa gitmeyeceksin

Başbakan Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde istişare toplantıları kapsamında dün ilk grup milletvekiliyle bir araya geldi. Milletvekillerinin görüşlerini dinleyen ve sorularını yanıtlayan Erdoğan, Fethullah Gülen cemaatiyle kırılma noktasının MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrıldığı 7 Şubat’la başladığını söyledi.

Cummhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan, “7 Şubat’ta endişelendik. Çağırdık bunları, ‘Bu ne rezillik’ dedik. ‘Tamam sorun olmayacak’ dediler, biz de inandık. Bunlar çok yalancılar. Bu kadar yalana, bu kadar hesapsız davranacaklarına ihtimal vermedik” dedi. O süreçte Fidan’a verdiği talimatı da açıklayan Erdoğan, “MİT Müsteşarımıza ‘Bunların yetkileri yok, seni çağıramazlar. Çağırırlarsa gitmeyeceksin. Onlar gelirse de içeri almayacaksın’ talimatı verdim” diye konuştu.

Paralel yapının partilerinin oy oranının yüzde 30’un altına düşmesi durumunda hükümetten gideceği hesabı yaptığını belirten Erdoğan, 30 Mart’ta böyle bir güçleri olmayacağını göreceklerini söyledi. Bürokraside cemaate yönelik çok büyük bir korku olduğunu, hedef olabilecekleri korkusu yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, “O zaman bilgi ve belge akışı söz konusu değildi. Ama millet korku duvarını yıktı. Şimdi bunlar ve yaptıkları hakkında yağmur gibi belge ve bilgi akıyor” dedi.

‘Savcıdan önce parti el koysun’

Erdoğan, milletvekillerinden bakanlarla ilgili yolsuzluk iddiaları ve paralel yapıya ilişkin seçim bölgelerinde vatandaşları bilgilendirmelerini istemesi üzerine bir milletvekili, “Partide bir mekinazma olsun. Hakkında bir iddia ya da şaibe gündeme gelenlerle ilgili olaya savcılar el koymadan önce parti içi mekanizmamız devreye girsin. Savcılar el koymadan biz el koyalım. İddialarla ilgili arkadaşlarla gerekli konuşmalar yapılsın, gerekirse atalım, disipline verelim. Ama olay savcılık boyutuna gelmeden biz gerekeni yapmış olalım” önerisinde bulundu. Erdoğan, bu öneriyi parti yöneticilerine not ettirdi.

Erdoğan, partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin’in, TBMM Genel Kurulu’nda parti sıralarına gelerek sohbet ettiğinin anımsatılması üzerine, “AK Parti’yi kara parti ilan eden bu adamlara yüz vermeyin. Aslında hepinizin dava açması lazım bu adama. Bizim sıralarımızda işi yok artık, gitsin bağımsızlara ait bölümde otursun” dedi.

Bazı milletvekilleri, belediye meclis üyeliği adaylarının kendilerine sorulmadan tespit edilmesinden yakınırken Erdoğan, titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Erdoğan, kadın ve genç aday sayısını yeterince artıramadıklarını belirtti. Toplantıda, 3 dönem engeline takılan bir milletvekilinin “3 dönemdir milletvekiliyim. İnşallah 4. dönem de olur” demesi üzerine milletvekilleri ve Erdoğan’ı güldürdü.

Vekillere ‘yedek’ tehditi

TBMM Genel Kurulu’nda devamsızlık nedeniyle zaman zaman toplantı yeter sayısına ulaşılamadığının anımsatılması üzerine Erdoğan, “Yedek milletvekilliği sistemi için çalıştım, ama beceremedim. Meclis için bu düzenleme lazım. Kim devamsızlık yapıyorsa o gitmeli, yerine yedek milletvekili gelebilmeli. Bunu önerdiğimde diyorlar ki ‘Anadolu’da bunun için adam öldürürler’. Böyle bir şey mi olur? Yedek milletvekilliği olmalı. Çok istedim, ama yapamadım” diye konuştu.