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BBC Türkçe

Erdoğan'dan 'FETÖ operasyonları' yorumu: Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler tuzağa düştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Gülen cemaatine yönelik yürütülen hukuki sürece ilişkin şikayetlere değindi. Erdoğan, "Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı ye

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Fethullah Gülen cemaatine yönelik yürütülen hukuki sürece ilişkin şikayetlere değindi. Erdoğan, "Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü" dedi.

Konuşmasında "devlet mekanizmasının FETÖ terör örgütünden arındırılacağını" belirten Erdoğan, ihanet çetesinin gerçek yüzünün 17-25 Aralık'ta teşhis edildiğini söyledi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu ihanet çetesini görmüştür. Bizler 'Çocuklarınızı bunların okullarından alın' dediğimizde boşuna haykırmadık, 'Paranızı bankalarına yatırmayın' dediğimizde boşuna demedik. Onların bankasından parasını çekmeyenler şimdi yanımıza gelip 'Bilerek yapmadık' diyorlar.

"Hepsini bilerek yaptınız. Arabanızı sattınız, evinizi sattınız onların bankalarına yatırdınız. Şimdi 'Bizim taksiratımız yoktu' diye ağlıyorsunuz. Kusura bakmayın. Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dile getirdiği konulardan biri de 6 AKP'li il belediye başkanının istifasıydı.

Erdoğan, ayrılan arkadaşlarına teşekkür ettiklerini söyledi, "Kimse gücenmeyecek" dedi.

Partisinin çok büyük bir aile olduğunu belirten Erdoğan, herkese her an her yerde ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Erdoğan, "Görevlerini devreden arkadaşlarımız bu büyük aile içinde çalışmaya, proje üretmeye devam edecekler" diye konuştu.

Konuşmadan diğer bazı satırbaşları şöyle:

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