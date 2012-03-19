Erdoğan’dan Terim’e geçmiş olsun telefonu

T24 - Başbakan Erdoğan, Fenerbahçe maçında atılan bir cisim nedeniyle kaşı açılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i arayarak geçmiş olsun diledi. Erdoğan, “Galatasaray’ı çok beğendim” dedi.



Galatasaray’ın Fenerbahçe’yle deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta Teknik Direktör Fatih Terim’in başına trübünden atılan bir cisim isabet etmişti. Kaşı açılan Fatih Terim’e, maçının ardından müdahale edilmişti.

Edinilen bilgilere göre; Fenerbahçe taraftarı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından Fatih Terim’i telefonla aradı.

Terim’e “geçmiş olsun” dileklerini ileten Başbakan Erdoğan, “Bir şeyin var mı?” dedi.

Galatasaray’ın oynadığı futbolu öven Erdoğan’ın, “Takımın çok beğendim. Çok iyi bir ekip yaratmışsın” dediği öğrenildi.

Başbakan’a teşekkür eden Fatih Terim de “Sağolun, ilginiz için çok teşekkür ederim. Sorun yok” diye yanıt verdi.

Derbide Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş da atılan bir cisim nedeniyle başından yaralanmıştı.