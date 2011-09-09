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Erdoğan'dan 'farklı dil' vurgusu

Başbakan Erdoğan, Zeugma müzesinin açılışı için gittiği Gaziantep'te önemli mesajlar verdi. "kültür mozaiği...

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, Zeugma müzesinin açılışı için gittiği Gaziantep'te önemli mesajlar verdi. "kültür mozaiği oluşturmaya çalışıyoruz" diyen Erdoğan bu mozayikte, "farklı dil" olsun dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Farklı enstrümanlar o uyumu sağlayamazsa o zaman ortaya senfoni çıkmaz, bir kakofoni çıkar. Türkiye'de şu anda siyaset meydanında yapılan işte budur, bir kakofonidir. Biz ise bir senfoniyi oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Erdoğan, Zeugma Müzesi'nde gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın örnek, bir numaralı mozaik müzesini Gaziantep'te açtıklarını söyledi.

Başbakan Erdoğan, Güneydoğu Anadolu denince hep Diyarbakır'ı öne çıkarmak isteyenlere aslında şu andaki adımla bir cevap verildiğini vurgulayarak, "Bu müze aynı zamanda barışın simgesi olan bir müzedir. Diyarbakır da, Gaziantep de, Şanlıurfa da, Adıyaman da, Kilis de, Siirt de, Bitlis de, Elazığ da bizim ve bütün Anadolu her şehriyle 74 milyon Türk milletinindir" diye konuştu.

Erdoğan, tören alanında Çukurova Senfoni Orkestrasının değerli şefinin yönetiminde bir konser icra edildiğini de hatırlatarak, şunları kaydetti: "Dikkat ederseniz bu konser, bir senfoni olarak bizi farklı dünyalara götürdü. Değerli tenörümüz genç Murat kardeşimizle de İstanbul'a, Kalamış'a gittik. Tabii bir İstanbullu olarak da ben farklı bir havaya girdim. Burada farklı enstrümanlar eğer bir senfoni oluşturuyorsa, sizi farklı bir dünyaya götürür, sizi dinlendirir. Ama yok bu farklı enstrümanlar o uyumu sağlayamazsa o zaman ortaya senfoni çıkmaz, bir kakofoni çıkar. Türkiye'de şu anda siyaset meydanında yapılan işte budur, bir kakofonidir. Biz ise bir senfoniyi oluşturmaya çalışıyoruz. Farklı dil, kültürler olsun bütün bunlarla bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının, Türk milletinin zenginliği meydana gelsin bunu istiyoruz. Bu mozaik müzesinde bütün Gaziantepliler, bütün dünya olarak gelecek bunu göreceğiz. Hayırlı olsun." 


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