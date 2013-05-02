Erdoğan'dan esnafa: 1 çocuk az, bas gaza

Ankara İskit'te lastikçileri ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın lastikçiyle arasındaki diyalog güldürdü. 1 çocuğu olduğunu söyleyen lastikçiye Erdoğan, "Bas gaza" diye nasihat verdi.



'Olmaz böyle, bas gaza'



Her ortamda çiftlere ‘üç çocuk yapın’ tavsiyesinde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez Ankaralı lastikçilere çocuk sayısını arttırma tavsiyesinde bulundu. Erdoğan, çocuk sayısının tek olduğunu öğrendiği lastikçiye ‘Olmaz öyle, bas gaza’ dedi.



El sallayarak davet ettiler



Güzergahında bulunan İskitler'den geçerken esnafın el sallayarak iş yerlerine davet etmesi üzerine Erdoğan, buradaki bir işyerine ziyaret etti.



'24 saat açık olun'



İşyeri sahibi ve çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Erdoğan'a çay ikram edildi. Erdoğan, sohbet esnasında lastikçilerin önemli olduğuna işaret ederek, "24 saat açıksınız. Bir aksilik olursa yolda kalırız. Lastikçi esnafı bu yüzden önemli" dedi.



Hatıra fotoğrafı çektirdi



Esnafın sorunlarını da dinleyen Erdoğan, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Buradan ayrılırken çevrede toplanan işçilerin sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Ziyarette AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan da yer aldı.