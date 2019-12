Erdoğan'dan Eroğlu'na kutlama mesajı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık görevini bugün Ferdi Sabit Soyer'den devralan, KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu'na bir kutlama mesajı göndererek, "Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının, Türkiye'nin ve KKTC'nin müşterek arzu ve hedefi" olduğunu belirtti.



KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, kutlama mesajında, şunları kaydetti:



"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 19 Nisan 2009 tarihinde yapılan genel seçimleri müteakip, Başkanlığınızda oluşturulan Hükümetin, Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat tarafından onaylandığını ve görevine başladığını memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Hükümetinizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesinde başarılı görevler üsteleneceğine gönülden inanıyorum."



‘Kıbrıs milli davadır’



"Milli dava Kıbrıs'ın her vatandaşın aklında ve yüreğinde müstesna bir yeri olduğunu" vurgulayarak, Türkiye'nin, Ada'nın tümünün etkin ve fiili garantörü olarak, Kıbrıs Türkü'nün varlığının güvencesi olmayı sürdüreceğinin altını çizen Başbakan Erdoğan, mesajında şöyle devam etti:



"Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müşterek arzu ve hedefidir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde Kıbrıs Türk Halkının azim ve iradesini takdir ediyor ve destekliyoruz.



Çözümün eşit statüde iki Kurucu Devlet'ten oluşacak yeni bir ortaklık şeklinde olması ve iki halkın ayrı siyasi iradelerini yansıtması bizim için esastır. Tabiatıyla varılacak çözümün Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıs Rumlarının barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği bir ortamı da sağlaması gerekir. Anavatan Türkiye, Ada'nın tümünün etkin ve fiili garantörü olarak, Kıbrıs Türkü'nün varlığının güvencesi olmayı sürdürecektir."



‘Yakın işbirliği içinde olacağız’



"Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur içinde yaşaması için her türlü tedbiri alma kararlılığında" olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, bu amaçla, Eroğlu Hükümetiyle yakın işbirliği içinde olacaklarını bildirdi.



Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



"KKTC ekonomisinin uluslararası alanda rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması, su ve enerji alandaki büyük ve kalıcı projelerin hayata geçirilmesi Hükümetimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Kıbrıs Türk halkı, hak ettiği refah düzeyine ulaşma yolunda Türkiye'yi daima yanında bulacaktır. Bu düşüncelerle şahsım ve Hükümetimiz adına Başbakanlık görevinizden dolayı tebrik eder, Hükümetinize çalışmalarında başarılar dilerim." (AA)