T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı'na tepki

"Konuşmanızın tamamı siyasi"

22 Mayıs 2017 17:58

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıl dönümü Zirvesi oturumuna başkanlık eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermeni temsilcinin konuşmasına tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi’nin açılışında üye ülkelerin temsilcileri sırasıyla birer konuşma yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashot Hovakimiyan, Azerbaycan Meclis Başkanı Ogdal Asadov’un konuşmasında kullandığı, "Üye ülkelerden biri hâlâ zehirli ideolojisinden vazgeçmiş değil" ifadesine uzun bir yanıt verdi. Konuşmasının neredeyse tamamını Karabağ meselesine ayıran Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashot Hovakimiyan, " Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü siyasi suçlama yeri değildir" dedi.

"Konuşmanızın tamamı siyasi"

Oturuma başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan temsilcisine konuşmasından sonra teşekkür ederken, toplantının siyasi suçlama yeri olmaması gerektiği fikrine katıldığını söyleyerek, "Ancak burada suçlamalar ve değerlendirmeyi hiçbir temsilci yapmadı. Siz konuşmanızın tamamını siyasi değerlendirmeye ayırdınız" diyerek eleştiride bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Başbakanı Medvedev’i işaret ederek, tartışma konusunun Minsk üçlüsünün sorumluğunda olduğunu hatırlattı. Erdoğan, "Bu işin nihayete vardırılmasında büyük fayda var" dedi.

ETİKETLER

ErdoğanErmenistantepkikonşmatamamı siyasiTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24