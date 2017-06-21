Erdoğan'dan Enis Berberoğlu'na: MİT’e böyle bir şey yapamazlar, şimdi bedel ödüyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri yayınladığı suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve mahkeme salonunda tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin yaptığı açıklamada "FETÖ’nün yargı içindeki mensuplarından şu anda içeride olanlar ki MİT’e böyle bir şey yapamazsınız. Yaptılar. Ama şu anda bedel ödüyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hâkimlere talimat verdiğini ispat edersem, onurunla istifa edecek misin?" sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Bunlar bu ülkede terör örgütüyle el ele dolaşmıyor mu? PKK ile HDP ile FETÖ ile el ele kol kola. Kendini kurtaracaksan bunlardan kurtar. Bizim Allah’tan başka hesap veremeyeceğimiz hiç kimse yok" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan iddiasını ispatlamasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çeşitli meslek gruplarından esnaflarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bizim Ahilik geleneklerimize sahip çıkmamız gereklidir.

Ülkemizde tarihinden geleneğinden bihaber birileri milletimizi utanmadan "Bu millet adam olmaz" diye aşağılıyordu.

Milletimiz 15 Temmuz'da cevabını verdi.

Bu ülkede adaletin olduğuna inanıyoruz. Adaletin pençesinden kurtulamayacaksınız. Birilerinin elinde kartonlarla yürüyecek adalet arması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim ki 250 şehidimizin kanıdır

MİT’in Türkmen kardeşlerimize yardımını basan kimdi? FETÖ terör örgütüydü. FETÖ’nün yargı içindeki mensuplarından şu anda içeride olanlar ki MİT’e böyle bir şey yapamazsınız. Yaptılar. Ama şu anda bedel ödüyorlar. Oradan alınan evraklar kimlere gönderildi? Şu anda mahkum edilen şahsa gönderildi. O nereye gönderdi? Yurt dışına kaçmış olan gönüldaşına gönderdi. O kaçtı gitti. Bak şimdi farklı şeyler de dolaşıyor.

Ankara’dan İstanbul’a yürüyorlar ya grup toplantısını açık alanda yapmışlar, kapalı alan herhalde sıcak geliyor. Cumhurbaşkanı’nın yargıya talimat verdiği ile alakalı bir şey söylüyor. İstifaya çağırıyor, “Olmazsa ben istifa ederim” diyor. Senin bu ilk defa değil ki. Sen kaç kere şu şeyleri söyledin.

Böyle bir şeyi ispata davet ediyor. Sen bir defa kendini bu ülkede ne olduğunu millete kabul ettirmişsin. Millet seni çok iyi biliyor. Biliyor ki hiçbir sözünde durmaz. Benim senden yargıda aldığım cezalar var. Aldığım bedelleri de avukatlarıma diyorum, bu sizin hakkınız. Öbür tarafta Kayseri’de eski büyükşehir belediye başkanımız, şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'mız o da maşallah baya cezalar aldı bunlardan, sucuk olarak dağıtıyorlar. Bunlar bu ülkede terör örgütüyle el ele dolaşmıyor mu? PKK ile HDP ile FETÖ ile el ele kol kola. Kendini kurtaracaksan bunlardan kurtar. Bizim Allah’tan başka hesap veremeyeceğimiz hiç kimse yok.

Tayyip Erdoğan'ın üç milyar dolarlık hazinesi var. Allah Allah, şimdi tabii onunla ilgili davayı da kazanacağız da. Olmayan bir şeyle suçlandığınız zaman rahat olun.

Daha önce yine CHP'den, HDP'den kazanılmış davalar var. Ama usanmıyorlar ve uslanmıyorlar. Nasıl olsa bedeli az, e veririz diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar , biz yine yargıda bunları mahkum edeceğiz. Tazminat, arkadan ceza. Şimdi İstanbul’a yürüyorlar. Yolları açık olsun. Kamunun hukukunu bozmadan böyle bir hakları da yok aslında. Arkadaşlarımız, hükümetimiz onlara anlayış göstermek suretiyle onlar bu yürüyüşlerini devam ettiriyorlar.