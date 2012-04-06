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Ekonomi

Erdoğan elektrikli otoya tam not verdi

Başbakan Erdoğan'ın kullandığı otomobile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Tunalıoğlu ile Aybar da bindi

06 Nisan 2012 20:28

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, OYAK tarafından Türkiye'de üretilen Renault Fluence marka elektrikli otomobili kullandı.

OYAK'ın Bursa fabrikasında üretilen ve bu ay içinde satışa çıkarılacak elektrikli otomobili bir süre kullanan Erdoğan, sürücü koltuğunda gazetecilere açıklama yaptı.
 
Otomobili beğenen Erdoğan, ''Gerçekten çok çok sessiz. Çok nazik bir araç ve gördüğümüz kadarıyla 150 kilometreye kadar çıkabiliyor” dedi.
 
Aracın fiyatının da çok pahalı olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Ülkemizde çevre dostu bir araç olma noktasında bunlar bizim için çok çok önemli olacak. Hava kirliliği noktasında tabii temiz havayı teneffüs etmede çok çok katkısı olacak. Ben doğrusu bu adımı çok önemli bir adım olarak görüyorum. Fiyat noktasında da fiyatlar çok yüksek değil. Şu anda bindiğimiz bu araç 60 bin lira anahtar teslim. Şu anda ilk 4 bini üretilmiş vaziyette. Hayırlı olsun.''
 
''06 BK 1010'' plakalı otomobil Oyak tarafından Başbakanlık'a hibe edilmişti.

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kenan evren

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