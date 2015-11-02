Erdoğan'dan dünya medyasına 1 Kasım tepkisi: Milli iradeye hâlâ saygı duymuyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin yüzde 49'la tek başına iktidarı tekrar aldığı 1 Kasım sonuçlarının sabahında Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazını kıldı. Namaz çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bir olalım kardeş olalım ve hep birlikte Türkiye olalım" dedi. Batı medyasından gelen eleştirilere de değinen Cumhurbaşkanı, "Erdoğan'ı yüzde 52 ile milli irade seçtiği günden itibaren hâlâ saygı duyamadılar. Sizin demokrasi anlayışınız bu mu. Şimdi de yüzde 50 gibi bir rakamla bir parti iktidar oldu. Dolayısıyla buna da tüm dünyada saygı duyulması lazım ama ben böyle bir olgunluğu göremedim" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"7 Haziran'daki sandıktan çıkan netice malum çok farklıydı ve koalisyon çıkmıştı. Takip ettiğimiz gibi koalisyon görüşmeleri sonuç vermeyince tekrar milli iradeye müracaat ettik. Milli irade 1 Kasım itibariyle istikrardan yana tecelli etti. 7 Haziran sonrası kısa süreli gelişmeler bize istikrardan çıkış yok dedi. Netice ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun. Bir olalım kardeş olalım ve hep birlikte Türkiye olalım, Hem Doğu'dan hem Batı'dan ülkemize sahip olmadığımız müddetçe üzerimize çok oyunlar oynanacak. . Erdoğana oy vermeyin diyen dış basın. Milli mücadelede daha da güçlendi mi eli

Şahsımla alakalı değerlendirmek doğru olmaz. Acaba dünya medyası niçin sizin ülkenizle bu kadar ilgilenirken kendi ülkeleri ile niçin ilgilenmiyorlar. Erdoğan'ı yüzde 52 ile milli irade seçtiği günden itibaren hâlâ saygı duyamadılar. Sizin demokrasi anlayışınız bu mu. Şimdi de yüzde 50 gibi bir rakamla bir parti iktidar oldu. Dolayısıyla buna da tüm dünyada saygı duyulması lazım ama ben böyle bir olgunluğu göremedim."