Erdoğan'dan dövizle askerlikte 'yaş' müjdesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilenden çeşitli düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Yurt dışında yaşanan vatandaşların dövizli askerlik bedellerinin 6 bin Euro’dan bin Euro’ya düşürüldüğünü hatırlatan Erdoğan “38 yaşını aşmış ancak dövizle askerliğe başvurmamış kişilerin sorunlarını yakında çözüyoruz” açıklaması yaptı.

Yurt dışındaki vatandaşlara “Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın” çağrısında bulunan Erdoğan, “Yurtdışındaki Türkçe yerel medyayı güçlendirmek için Basın İlan Kurumu'nun yurtdışındaki Türkçe medyaya ilan ve reklam vermesinin önünü açacağız. TRT Türk yeniden yapılandırılarak, yurt dışındaki vatandaşlarımızla daha geniş hizmet sunacak” diye konuştu.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan’ın yurt dışındaki vatandaşlara yönelik düzenlemeler konusundaki açıklamaları şöyle:

“Yaşadığınız ülkenin vatandaşlığını alın”

Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın. Veriyorlarsa alın. Çifte vatandaşlığa izin veren ülkelerde zaten sorun yok. Bu konuda çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerde, mavi kart başta olmak üzere hiçbir hakkınızı kaybetmeyeceğiniz formülleri geliştirdik. Kardeşlerim, dilinize ve dininize sahip çıkın. İyi Türkçe bilmeyen, diğer dilleri de öğrenemez, konuşamaz.

“Gümrükler dışında, elçiliklerimize de sandıklar kurduk”

19 yıl önce dünya genelinde 12 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi bu sayı 41'e yükseldi. Büyükelçiliğimizin olmadığı ülke inşallah kalmayacak. Büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızdaki çalışma anlayışını kökten değiştirdik, değiştiriyoruz. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın işlemlerini elektronik ortamda halletmeleri için çalıştık. Gümrükler dışında, elçiliklerimize de sandıklar kurduk.

Askerlikten, tapuya, pasaport harcından, diplomaya kadar pek çok işlemi kolaylaştırdık. Avrupa'ya sesleniyorum, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın sivil toplum örgütleri çatısı altındaki gayretlerini hep destekledik. Halen öğrenimini yurtdışında yapmış evlatlarımızdan 4 bini ülkemizdeki devlet üniversitelerinde eğitim öğretim görüyor.

Yaşadıkları ülkelerdeki araçlarla, Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın bunları Türkiye'de kullanmalarının süresini 2 yıla çıkardık.

Dövizle askerlikte yaş müjdesi

Şimdi burada sizlerle bazı müjdeleri paylaşmak istiyorum. Yurtdışındaki çocuklarımızın anadilini öğrenmeleri için, hafta sonu okullarını kuracağız. Diaspora'daki gençlerimize ayrılan üniversite kontenjanlarını 2 katına çıkarıyoruz. Boşanma kararlarını başka bir yere ihtiyaç kalmaksızın, başkonsolosluklar aracılığıyla halledilmesinin önü açıldı. Dövizle askerliği 6 bin Euro’dan bin Euro’ya düşürmekle kalmadık, 38 yaşını aşmış ancak dövizle askerliğe başvurmamış kişilerin sorunlarını da yakında çözüyoruz.

TRT Türk’te düzenleme sinyali

Yurtdışındaki Türkçe yerel medyayı güçlendirmek için Basın İlan Kurumu'nun yurtdışındaki Türkçe medyaya ilan ve reklam vermesinin önünü açacağız. TRT Türk yeniden yapılandırılarak, yurtdışındaki vatandaşlarımızla daha geniş hizmet sunacak. Yurtdışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmesi konusunda seçimlerin hemen ardından bu konuda adımlar atmaya başlıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla sizin yanınızdadır.