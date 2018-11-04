Erdoğan'dan Doğu Akdeniz tepkisi: Haydutlara meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak töreninde konuştu. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına yönelik mesajlar verirken "Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, deniz kuvvetlerimizin güçlü olması gerektiğini göstermiştir.

- Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar.

- Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız.

- Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların Türkiye ve KKTC dışlanarak gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmeyeceğiz.