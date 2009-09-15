Erdoğan'dan Doğan Yayın Holding'e verilen cezayla ilgili açıklama

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanlığı tarafından Doğan Yayın Holding'e verilen 3 milyar 755 milyon TL ile ilgili ilk defa açıklama yaptı.



Özgür basını susturmak, engellemek, sıkıştırmak, üzerinde siyasi baskı kurmak gibi niyetlerinin olmadığını söyleyen Başbakan, "İdarenin hukukun gereği olarak gerçekleştirdiği bir işlemi yurt içinde veya yurt dışında Türkiye'ye yönelik bir baskı unsuru olarak kullanılmasını son derece yanlış bulduğumu ifade etmek durumundayım" dedi.

Erdoğan Ankara'da görev yapan büyükelçilere dün akşam AKP Genel Merkezi'nde iftar yemeği verdi.

Yemekte konuşan Erdoğan özellikle AB ve ABD olmak üzere yurtdışından da büyük tepki gösterilen DYH'a yönelik rekor ceza ile ilgili olarak "Devletin kurumlarının kendilerine has yapmış oldukları rutin çalışmaları kalkıp basın özgürlüğü ile karıştırmanın doğru olmadığı inancındayım" diye konuştu.

Hükümet olarak basının görevini en iyi şekilde yerine getirmesi gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını kaydeden Erdoğan, "Fakat basın özgürlüğü ile farklı konuları birbirine karıştırmak herhalde o da doğru olmasa gerek. Ben ifade özgürlüğü çerçevesinde benim özgürlüklerime kişisel haklarıma yapılan saldırılar karşısında çıkıp basına yönelik eleştirilerimi yaparım, yapıyorum da. Basın da gayet özgür bir şekilde beni eleştirdi, eleştiriyor. Ve biliyorum ki bundan sonra da eleştirecek. Biz eleştiriye değil hakarete ve iftiraya karşıyız" ifadelerini kullandı.

Baskı kurmaya hakkım yok

Erdoğan şunları söyledi: "Medyanın siyasi alanı manipüle etme gayretiyle karalama kampanyaları yapması hiçbir demokratik ülkede mazur görülemez. Ancak ne benim basın kuruluşları üzerinde siyasi ya da ekonomik baskı kurma hakkım ve yetkim vardır ne de basın kuruluşlarının kendilerini yasalar karşısında imtiyazlı görme hak ve yetkileri vardır. Basın özgürlüğü kimseye kanun ve hukuka aykırı hareket etme ayrıcalığı tanımaz. Elbette hukukun dışına sapan, hukukun müeyyidelerini görmezden gelenler de yine hukuk çerçevesinde hukuk dairesinde gereken sonucu alacaklardır."