Erdoğan'dan 'diktatör' dediği İnönü'ye: Saygı ve rahmetle anıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce “diktatörlük”le suçladığı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, “İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, milli mücadelenin zaferle neticelenmesine sağladığı katkıların yanı sıra değerli bir siyaset ve devlet adamı olarak da Cumhuriyet tarihimizin önemli şahsiyetleri arasında yer almaktadır. Merhum İsmet İnönü'yü vefatının 41. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet İnönü’nün ölümünün 41’inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Daha önce “Tek parti diktatörlüğü CHP döneminde yaşandı. Demokrasiyi kökleştiren bir hükümeti demokrasi karşıtlığıyla itham etmek haksızlıktır, tutarsızlıktır, daha ötesi vicdansızlıktır” diyen Erdoğan, İsmet İnönü için şunları söylemişti:

“‘Türkiye sivil diktatörlüğe gidiyor, tek parti diktatörlüğü, sivil vesayet, sivil faşizm var’ dediler. İbretlik tartışmalar. Bize ‘tek parti diktatörlüğüne Türkiye gidiyor’ iftirasını atanlar, önce aynaya baksınlar. Bu ülke, tek parti diktatörlüğünü yaşadı. Kiminle? CHP ile yaşadı. O dönemde CHP’nin il başkanları aynı zamanda o ilin valisi, belediye başkanıydı. Şimdi hangi yüzle onların o yandaş düşünce grupları bunları söyleyebiliyor? Ayıp oluyor ayıp. Biraz kendinize çeki düzen verin.”

Kadıköy’de ‘Lozan’dan Cumhuriyet’e İsmet İnönü’ sergisi açıldı

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 91’inci yılında İnönü Vakfı, Lozan’ın imzalanmasından Cumhuriyet’in ilanına, iç ve dış politikadan İsmet İnönü’nün özel hayatına kadar belge ve fotoğrafları barındıran bir sergi açtı.

"Lozan’dan Cumhuriyet’e İsmet İnönü" konulu sergiyi gezen İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker, "Amacımız bizim yaşadıklarımızı, gördüklerimizi ve bizim elimizde olanları yeni kuşaklarla paylaşmak" dedi.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde dün saat 18.00’de gerçekleştirilen açılışa Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker, emekli Orgeneral Tuncer Kılınç ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Lozan’dan Cumhuriyet’e İsmet İnönü. İsmet İnönü deyince tabii şu anda yaşadığımız şartlarda çevremizin her tarafından savaş olurken, bizi İkinci Dünya Savaşı’na sokmayan o zaman ki bir siyaset adamı bir komutandı. Lozan sınırlarımızın çizildiği büyük alan ve bu alanı da hatırlattıkları için İnönü ailesine ve vakfına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ise "Çok eğlenceli ve güzel bir sergi hem de eğitici. Hem sizler gelin hem çocuklarınızı getirin hem okullar gelsin yararlansın. Çok güzel bir sergi " şeklinde konuştu.

İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker, sergiyle ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Sergi fikri bizden çıktı. Prof. Zafer Toprak’ın çok yardımı oldu. Biz ona vakfımızı açtık ve ona elimizdeki bütün belgeleri verdik. Amacımız bizim yaşadıklarımızı, gördüklerimizi ve bizim elimizde olanları yeni kuşaklarla paylaşmak. Bunları kendimize saklama hakkımız olmadığını düşündük. Asıl gerçek yakın tarihimizin gençler tarafından doğru şekilde bilinmesi. Sergiyi çok büyük heyecan içinde hazırladık. Düşünsel ortamda olması ve gençlerin ilgisini çekmek için, gençlerin merak etmeleri ve gelip burada merak ettikleri soruların cevaplarını bulmaları için arkadaşlarımız çok emek sarf etti. 6 bin fotoğraf tarandı. Ondan sonra onları değerli bir şekilde kullandılar. Annemin ve babamın topladığı muhafaza ettiği belgeleri, mektupları, Kurtuluş Savaşı, sonra Lozan yani çok ilginç şeyler var. Onların hepsini saklamışlar"

‘Zaman tünelinden geçmiş gibi oluyorum’

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi. Prof. Dr. Zafer Toprak’ın küratörlüğünü yaptığı ve yeni medya teknolojileriyle düzenlenmiş sergide ziyaretçiler, dokunmatik ekranlar, video enstalasyonlar aracılığıyla interaktif olarak belge ve fotoğrafları inceledi. Sergide Lozan’a katılan tüm temsilcilerin kartvizitleri, Lozan’a gönderilen ve bilinmeyen meclis tutanaklarının yanında İsmet İnönü’nün özel hayatını anlatan mektuplar ve aile fotoğrafları da bulunuyor.

Sergiyi gezerken Özden İnönü Toker, çocukluk fotoğraflarını görünce duygulandı. Ziyaretçilere kendi çocukluk fotoğrafını gösteren Özden İnönü Toker, "Zaman tünelinden geçmiş gibi oluyorum. Kendi çocukluğumu görünce çok duygulandım" dedi. Sergi 25 Ocak’a kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde gezilebilecek.