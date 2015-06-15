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Erdoğan'dan dikkat çeken poz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce çekilen fotoğrafı...

15 Haziran 2015 10:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce uçakta cep telefonundan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Bakü 2015 1. Avrupa Oyunları erkekler grekoromen stil 130 kilo final mücadelesini izledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen 1. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcuları da kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan milli sporcular, Enes Erkan, Rıza Kayaalp, Burak Uygur ve Serap Özçelik'e birer tebrik telgrafı gönderdi.

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